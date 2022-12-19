Melek Vuslat Özdoğan'ın Sağlık Paradoksları kitabıyla sağlıklı yaşama rehberi

Dr. Melek Vuslat Özdoğan’ın bütüncül tıp çerçevesinden bakarak kaleme aldığı Sağlık Paradoksları kitabı yayılandığı ilk günden bu yana zirveden inmeyen kitap haline geldi.

Sağlıklı yaşamanın dört temel basamağı olduğunu söyleyen Melek Vuslat Özdoğan, stres yönetimi, beslenme, uyku ve egzersizin insanın yaşam kalitesini artırdığını detaylarıyla dile getiriyor.

İnsan vücudundaki döngülerin, dönüşümlerin ve oluşumların büyük çoğunluğunun paradokslar içerdiğinden yola çıkan eserde bu paradoksların nasıl gerçekleştiği de çarpıcı örneklerle açıklanıyor.

Örneğin sağlıklı bir bağırsak florası, duygusal durumunuzu belirlemeye katkıda bulunurken aynı zamanda sağlıklı bir duygudurum hali, sağlıklı bir bağırsak florasını oluşturmaya da katkıda bulunuyor.

Stres sorunsalı...

Belki bazı sorular da meraklılarınıza yardımcı olabilir...

İyi uyuyamadığım için mi gün içinde strese giriyorum? Yoksa stres yanıtım gün içinde kötü olduğu için, akşam kafaya bir şey taktığım için mi uyuyamıyorum? Ağır metal ve toksin yüküm fazla olduğu için mi vitamin ve mineral seviyelerim düşük? Yoksa vitamin ve mineral seviyelerim düşük olduğu için mi toksin yüküm fazla ve ben bunu atamıyorum?

Sayfa: 320

Sağlıklı yaşamanın önemi

Bütüncül bakmadan, beden, zihin, ruh üçgenine odaklanmadan sağlığa odaklanmanın kalıcı çözüler getirmeyeceğinden de bahsediyor Melek Vuslat Özdoğan. Sağlığı dört ayaklı bir masaya benzeten yazar her bir ayağın sağlıklı olmak için gerekli olduğunu söylüyor.

Stres yönetimi, beslenme, uyku ya da egzersizden biri eksik, bozuk ya da kırık olursa sağlığın tam anlamıyla kaliteli biryaşama ulaşamayacağını örnekleriyle dile getiriyor.

Günümüzde hemen her uzmanın beslenme odaklı bir sağlıklı yaşam döngüsü benimsediğini ancak diğer ayaklar olmadan sadece beslenmenin yeterli olmadığınıkanıtlarla ortaya koyuyor.

Gereksiz ilaç kullanımı

Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek amagerektiğinde ilaç kullanmak, stres yönetimini öğrenmek, vitamin ve mineral dengesini iyi kurmak, yanlış ya da doğru beslenmeden çok kişiye uygun beslenme düzenine geçmek, sağlıklı uykuyu hayatın içine almak ve egzersizi ihmal etmemek sağlıklı bedensel ve ruhsal yaşama geçişte en temel uygulamalar...

Melek Vuslat Özdoğan

Başucu kitabı

Tüm bu basamakların nasıl ve ne şekilde rayına oturtulabileceğini öğrenmek içinse Sağlık Paradoksları bir başucu kitabı olarak alanındaki yerini almış görünüyor.