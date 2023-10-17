Melih Cevdet Anday'ın gazete sayfalarında kalan beş romanı ilk kez kitaplaşarak literatüre giriyor Türk şiirinin usta isimlerinden olan Melih Cevdet Anday'ın gazetelerde yayınlanan ve hiçbir şekilde basılmayan beş romanı okurlarla bir araya geliyor. İlk kez kitaplaştırılarak yayınlanan beş roman, yazarın ustalıklı kaleminin birer ürünüdür.

ensonhaber.com

Edebiyatın her türünde birbirinden değerli eserler veren usta yazar Melih Cevdet Anday'ın kıymetli mirasının derinlerine doğru yolculuk heyecanla sürüyor. Türk edebiyatının unutulmaz ustalarından olan Melih Cevdet Anday'ın beş romanı, ilk kez okurlarla buluşacak.

77 yıl boyunca varlığı bilinmeyen ilk tefrika romanı Barem Kanunu'nu gün yüzüne çıkararak Anday'ın biyografisinin baştan yazılmasına vesile olan Everest Yayınları, yazarın beş tefrika romanını daha edebiyatımıza kazandırdı.

Gazete sayfalarında unutulmuş, bugüne dek kitaplaşmamış ve literatürde yerini alamamış beş Anday romanı; Bir Gönülde İki Sevda, Bir Kızın Aşkları, Bir Yaz Tatili, Aşk Okulu ve Dullar Çıkmazı, editörler Eyüp Tosun ve Sevdagül Kasap'ın büyük emekleri sayesinde, Müstear Zamanlar -1 başlığı altında ilk kez bir araya geliyor.

Kayıp tarihin izinde

Anday'ın kendi adıyla yayınladığı ilk romanı Aylaklar'ın (1960), ardından gelen Gizli Emir (1970), İsa’nın Güncesi (1974), Raziye (1975) romanları edebiyatımızın büyük klasiklerinden. Ancak 1960'tan önce müstear isimlerle de çokça roman yazdığı bilinen Anday'ın metinleri, döneminin çeşitli gazete ve dergilerinde yayınlanıyordu.

Takma isim kullanımına dair usta şair şunları söylüyor;

"Romancı olmaya özenmedim"

"Romancı olmaya özenmediğim için kendi adımı kullanmadım. Romancı olmaya özenseydim, hiç çekinmez, imzamı atar, böylece de bu alanda geçireceğim acemilik döneminin bana yüklediği sorumluluktan yararlanırdım. Oysa, ben, o romanlarımın hemen hepsini seviyorum. Kendi adımla bir roman yazsaydım, onlardan daha iyi olmazdı sanırım."

Hıfzı Topuz ortaklığı

Müstear Zamanlar - 1 1956-1962 yılları arasında Anday'ın çeşitli isimlerle tefrika ettiği romanları okura sunuyor: Bir Kızın Aşkları Niyazi Orhan Niyazoğlu ismiyle 1961'de; Bir Yaz Tatili Ali Ekrem Yarar imzasıyla 1961, Aşk Okulu Reşat Ziya Kızılbü adıyla 1962 ve Dullar Çıkmazı, Anday'ın en bilinen takma adı Murat Tek ismiyle 1962'de tefrika ediliyor.

Ulvi Ziya Karalar müstearıyla 1956 yılında tefrika edilen Bir Gönülde İki Sevda ise Anday'ın, yakın zamanda aramızdan ayrılan usta kalem Hıfzı Topuz ile ortak kaleme aldığı bir eser.

Mizahla harmanlanan entrika ve yasak aşk hikayeleri

Anday'ın tefrika romanları, dönemin ruhuna uygun olarak yasak aşk, entrika gibi 'popüler' konuları ele alıyor. Tüm bu tefrikaların peşine bir dedektif gibi düşen ve bu isimlerin Melih Cevdet'e ait olduğunu ortaya çıkaran Eyüp Tosun, şöyle anlatıyor bu metinleri:

"Alay yapmaktan ve eleştirmekten sakınmaz"

"Anday'ın müstearla yazdığı bütün romanlarındaki mevzuların temelinde yasak aşk, erotizm ve cinsellik vardır. Bunların hepsini de çoğu zaman ironi ve mizahla harmanlayarak entrika havasında anlatır. Kadın-erkek ilişkilerine, evlilik kurumuna çok farklı yerlerden bakarak aidiyet, sadakat, arzu gibi konularda sorgulamalar yapar. İnceden alay yapmaktan ve eleştirmekten sakınmaz."

İkinci kitap da gelecek

Müstear Zamanlar ismini verilen bu külliyatta, Anday’ın bu tefrika romanlarını bir araya getirmeye devam edilecek. İlk kez yayınlanan bu beş romanın ardından, yine beş romandan oluşacak Müstear Zamanlar - 2 ile birlikte on romanı içeren bir seri okurla buluşacak; bu yapıtlar Melih Cevdet Anday romancılığına bir başka pencere açarak onun edebi mirasına yeni bir nefes olacak.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com