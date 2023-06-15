Melih Cevdet Anday’ın ilk tefrika romanı olan Barem Kanunu 77 yıl sonra kitaplaştırıldı Türk edebiyatının önemli şairlerinden Melih Cevdet Anday'ın Baren Kanunu romanı yıllar sonra kitap haline getirildi. Everest Yayınları tarafından basılan kitap, artık raflarda.

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Melih Cevdet Anday’ın bir mektubundan izi sürülerek arşivlerden gün yüzüne çıkan Barem Kanunu, 77 yıl sonra ilk kez Everest Yayınları‘nca kitaplaştırıldı.

Edebi hayatına 1936’da Varlık’ta yayınlanan “Ukde” şiiriyle başlayan Melih Cevdet Anday’ın ismi, Orhan Veli ve Oktay Rifat ile Garip akımının öncüleri arasına yazılır. Ancak Anday’ın, edebiyatımıza en az dizeleri kadar değerli bir mirası daha var:

Büyük romanları…

Kendi adıyla yayınlanan ilk romanı

Müstear isimlerle de çokça roman yazdığı bilinen Anday’ın metinleri, döneminin çeşitli gazete ve dergilerinde yayınlandı. 1957’de takma adla tefrika edilen Zifaftan Önce, yazarın ilk romanı kabul ediliyordu. Ta ki bugün, 11 yıl daha önce, yazarın kendi ismiyle yayınlanan bir roman, araştırmacı Eyüp Tosun’un bin bir emeğiyle yeniden keşfedilene dek.

77 yıl boyunca basıldığı gazete sayfasının dışına çıkmayan, hatta varlığından kimsenin haberdar olmadığı 1946 tarihli Barem Kanunu, Melih Cevdet Anday’ın edebî biyografisini sıfırlayarak yeni bir tarih başlatıyor.

Edebiyatın büyük klasikleri

Şiirin yanı sıra edebiyatın pek çok türünde eserler vermiş olan Melih Cevdet Anday’ın kendi adıyla yayınladığı ilk romanı Aylaklar’ın ardından gelen Gizli Emir, İsa’nın Güncesi, Raziye romanları da edebiyatımızın büyük klasiklerinden.

Ancak henüz otuzlu yaşlarının başındayken giriştiği Barem Kanunu ile Anday, atmosfer yaratma, karakter inşası ve kurmaca yeteneğinde daha başından ne denli usta olduğunu ortaya koyuyor.

Barem Kanunu ne anlama geliyor

Barem Kanunu, ismini 1929 yılında çıkarılan 1452 sayılı kanundan alıyor. Devlet memurlarına kadro derecesine göre ödenen ücret miktarını ifade eden barem, geniş anlamda kadro derecelerine göre belirlenen ücret listesini ifade ediyor. Memurların maaş tutarlarının sınıf ve derecelere göre belirlenmesi temeline dayalı bir uygulama olan Barem Sistemi’nde maaş derece ve tutarlarını içeren çizelge, adını Fransız matematikçi Bertrand François Barreme (1640-1703)’den alıyor. Adıyla müsemma bu roman, bir demiryolu memuru olan Nizamettin ve özenle kurgulanan diğer karakterlerin hikayesi.