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    Melih Esen Cengiz’in kaleminden: Tiraje

    Tiraje, 1924 yılında çatışmalarla sarsılan Karadağ’da ölümden kaçanların yolculuğuna katılan sağır ve dilsiz küçük bir kızın, Tiraje’nin hikayesini anlatıyor.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 15:52
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    Melih Esen Cengiz’in kaleminden: Tiraje

    Bir Osmanlı Yazı, Terk Edilmiş Manalar Cenneti, Kudüs'ün Güvercinleri, Marlene'in Yetimi ve Paylaşılamayan Cinayet kitaplarının ardından geçtiğimiz yıl yayınlanan Bir Kadın Bir Cinayet isimli romanıyla dikkat çeken Melih Esen Cengiz'in kaleminden Tiraje Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu.

    PERİ KIZI: TİRAJE

    Tiraje, 1924 yılında çatışmalarla sarsılan Karadağ'da ölümden kaçanların yolculuğuna katılan sağır ve dilsiz küçük bir kızın, Tiraje'nin hikayesini anlatıyor. Melih Esen Cengiz, yeni kitabı ile ilgili, "Tiraje romanımda 1920'li yıllarda Karadağ'dan Türkiye'ye sığınan engelli bir muhacir çocuğun öyküsünü anlatmaya çabaladım. İkinci dünya harbi Olgunlaşmakta zorlanan bir Cumhuriyet Bozulan huzurlar ve her daim var olmuş iblisler Siyah beyaz hayatında herkesin Habil olmadığını, Kabil'lerin de yolunu gözlediklerini öğrenir Kolaşin Vadisinin peri kızı Tiraje."

    Melih Esen Cengiz’in kaleminden: Tiraje #1

    "BİR HÜZÜNLÜ ÖYKÜ"

    Cengiz, "Temiz kalpli genç bir kadının bütün içtenliğiyle insanları duymaya çalışırken dünyanın da onu duymasını ümit etmesinin hüzünlü öyküsü" yorumunda bulunuyor.


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