Melis Aygen’den kendini keşfetmenin sırrı: Numeroloji Kitabı

Açıklayıcı anlatımıyla, uygulaması son derece kolay ve adım adım sonuca götüren bir çalışma kılavuzu şeklinde tasarlanan Numeroloji Kitabı, çok sevildi.

Numerolog Melis Aygen’in kapsamlı bir rehber olarak kaleme aldığı Numeroloji Kitabı “Yaşam Amacınızı ve Kaderinizi, Doğum Tarihinizden ve Adınızdan Keşfedin” ile hayatınızdaki sayıları keşfedeceğiniz, heyecanlı bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Altıncı yüzyıldan bu yana varlığını sürdüren kadim sayı ilmi numeroloji, şimdi yeniden canlanıyor. Yaşam sayılardan oluşur ve sayılar da yaşamdan… Hayat amacınızı ve yaşam yolunuzu, sayılarla keşfetmeniz mümkün…

Sayfa: 640

KİŞİSEL YAŞAM YOLCULUĞU

Numeroloji ile kişisel yaşam yolculuğunuz, varoluşunuz, gelişmeye yatkın olan becerileriniz, muhtemel zorluklarınız, kariyer yolunuz, meslek seçimleriniz, aileniz, sosyal çevreniz, parasal durumunuz ve daha fazlası hakkında fikir sahibi olacağınız gibi, sayıların hayatınızı nasıl etkilediğini fark edecek ve seçimlerinizi yaparken hayat boyu başvuracağınız bir rehbere sahip olacaksınız.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com