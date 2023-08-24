Memduh Şevket Esendal'ın Seçme Öyküler kitabıyla öykü şenliği Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Memduh Şevket Esendal'ın Seçme Öyküler kitabı onun ne kadar usta bir anlatıcı olduğunu gösteriyor. Everest Yayınları tarafından yayınlanan bu kitapta, Esendal'ın kaleminden öyküler okuyacaksınız.

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Ondan bize güzel bir roman, güzel hikâyeler kaldı çocuklar. Mebusluklar, siyaset oyunları günü, hali doldurur, oyalandırır belki. Böbürlendirir insanı. Amma ölünce tarihe, hiç sevmediğim tarihe bile mal olmazlar. Memduh Şevket Esendal, Türkçenin duru ve yalın kalemlerinden biridir.

Memduh Şevket Esendal’ın 1910-1951 seneleri arasında birbirinden farklı konular etrafında kaleme aldığı çarpıcı öyküler okuru başka başka zaman ve mekâna taşıyor.

Her gün gördüğümüz kendi halindeki insanların iç dünyasını yansıtan, onları sevdiren bu öykülerde gülümseyecek ve “hayat ne tatlı” diyeceksiniz…

Övgülere mazhar olan yazar

Onu her ne kadar Ayaşlı ve Kiracıları ile bilsek de Otlakçı romanı da bir o kadar önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet döneminin üretken yazarlarından biri olan Esendal, pek çok yazarın övgüsüne mazhar oldu.

Sait Faik Abasıyanık: Onun eşsiz hikayelerinde hayat hep ortasından yakalanır; ne bir başlangıç söz konusudur ne bir düğümleniş ne de keskin sonuçlar.

Sayfa: 204

Klasik hikaye sanatı

Bir bakıma klasik hikâye sanatı, beylik hikâye tanımı altüst edilmiştir.

Selim İleri: Memduh Şevket Esendal sakin, huzur veren diliyle, insanı önce, “Bunda anlatacak ne var ki?” diye şaşırtan ama okuduktan sonra, "Aslında anlatılması gereken tam da buymuş" dedirten öyküleriyle, yaşanmıyormuş gibi yaşanan anları yakalamaktaki ustalığıyla öykücülüğümüzün temel direklerinden biri.

Kitaptan...

"Hayat ne tatlı..."