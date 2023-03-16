Memleket edebiyatı geleneğinin şairi: Ceyhun Atuf Kansu Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan memleket edebiyatı geleneğinin ilk temsilcilerinden Ceyhun Atuf Kansu'nun vefatının üzerinden 45 sene geçti.

Usta edebiyatçı, siyasetçi Nafi Atuf Bey ve eğitimci Müfdale Hanım'ın oğlu olarak 7 Aralık 1919'da İstanbul'da dünyaya geldi. Annesini henüz 2 yaşındayken kaybedince, ailesi aynı yıl Ankara'ya yerleşti.

Kansu, Ankara Necatibey İlkokulunu 1932'de, Ankara Gazi Lisesini ise 1938'de bitirdi. İlk şiirleri, lisede arkadaşlarıyla çıkardığı Filiz adlı okul dergisinde yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1944'te mezun olan yazar, Ankara Numune Hastanesinde çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Hastanede çalışırken bir yandan da Altındağ Mahallesi'nde açtığı bir poliklinikte gecekondu mahallesi çocuklarına sağlık hizmeti götürdü.

Ceyhun Atuf Kansu, Bir Çocuk Bahçesi'nde ve Bağbozumu Sofrası adlı ilk şiir kitaplarını üniversitede okurken yazdı ve yayınladı. İlk kitaplarında tabiat, çocuk ve vatan sevgisini ele aldı.

Turhal Şeker Fabrikası'nda 10 yıldan fazla süre çocuk doktoru olarak görev yapan Kansu, bu yıllarda Yanık Hava, Haziran Defteri ve Yurdumdan adlı kitaplarını yayınladı.

Bağımsızlık Gülü adlı eseriyle 1965-1966 Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazanırken, Sakarya Meydan Savaşı kitabıyla da 1970-1971 Behçet Kemal Çağlar Ödülü'nü aldı.

Yazar Kansu, 1959'da Ankara Radyosu'nda konuşmalar yapmaya başladı, Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Türk dili gibi konularda yaptığı konuşmalar dinleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Türk Kültür Derneği ve Türk Dil Kurumu'nda görev yaptı

Halkevlerinin 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Türk Kültür Derneğine dönüşmesinin ardından Kansu, derneğin Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, 1969'da Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Şiirlerinde Türk tarihi, Anadolu'nun yurt edilmesi, çocuklar, köy, eğitim ve doğa gibi konuları coşkulu dille anlatan usta edebiyatçı, ilk şiirlerinde hece vezni ve halk şiiri üslubunu benimsedi.

Kansu, daha sonra şair Orhan Veli Kanık'tan etkilenerek serbest şiire ağırlık verdi. Hayatının son yıllarında Atatürk'ün Nutuk eserini yorumlama çalışmalarına giren Kansu, bu kapsamda başladığı Söylevi Okurken adlı eserini tamamlayamadı.

Ceyhun Atıf Kansu öldü

Etimesgut Şeker Fabrikasında görev yaparken kalp yetmezliği nedeniyle 17 Mart 1978'de yaşamını yitiren Ceyhun Atuf Kansu Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.