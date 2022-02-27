Merhamet ve dışlanmışların romanı: Sefiller

Fransız yazar Victor Hugo'nun en çok okunan ve bilinen romanı Sefiller, toplumdan dışlanan, ötekileştirilen insanların romanıdır.

Victor Hugo’nun gerçek yaşamından esinlenerek yazdığı gerçekçi satırlardan oluşan roman, tüm zamanların en çok okunan elden ele dolaşan dünya klasikleri arasındadır.

Öte yandan en çok dizi ve filme uyarlanan, birçok defa tiyatro gösterisi yapılan ender kitaplardandır.

Victor Hugo’nun 1862 tarihli başyapıtı Sefiller, ailesine ekmek götürebilmek için hırsızlık yapan ve bu yüzden kürek mahkûmiyetine çarptırılan bir adamın hikâyesi.

Aldığı ağır cezanın bedelini ömrü boyunca ödeyen Jean Valjean’ı merkezine alan roman, yoksulluğu, toplumsal adaleti ve dayanışmayı anlatıyor.

Tarihsel bir tuvalin ardına gömülen Sefiller, bir kaçak hayatı süren Jean Valjean’ın yaşamı çevresinde 19. yüzyıl Fransası’nın toplumsal ve politik kargaşasını gözler önüne sererek mücadelenin, hayatta kalmanın romanı olarak çıkıyor karşımıza.

ANA KARAKTER: JEAN VALJEAN

Kitabın ana karakteri Jean Valjean, oldukça yoksul bir hayat sürdürmektedir. Ölen kardeşinin kızını doyurabilmek için istemeyerek de olsa ekmek çalar. Dönemin Fransız toplumun içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve insana verilmeyen değer, Jean gibi başka insanları da bu ve buna benzer yollara sevk ediyordur.

"SEFİLLER MERHAMET KİTABIDIR"

"Sefiller bir merhamet kitabıdır, kendisine fazlasıyla sevdalı ve ölümsüz kardeşlik yasasını pek az dert eden bir topluma sersemletici bir hizaya gelme çağrısıdır … yoksulların savunusudur."

CHARLES BAUDELAIRE

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