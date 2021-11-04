Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.002
-1.81%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    Metroda terlikle kitap okudu diye dalga konusu olan Ali Uçar, kitap yazdı

    Metroda terlikle kitap okudu diye dalga konusu olan Ali Uçar, kitap yazdı

    İzmir'de metroda seyahat ederken bir kadının alay konusu olan, ayağındaki terliklerle kitap okuyan inşaat işçisi Ali Uçar, Kitap Dokununca Yüreğe isimli kitap yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2015 yılında İzmir'de metroda seyahat eden inşaat işçisi Ali Uçar, ayağındaki terliklerle alay konusu oldu.

    Karşısında oturan bir kişinin fotoğrafını çekip, kendi sosyal medya hesabında yayınlamasıyla beraber bir anda gündem olan Ali Uçar'a, destek mesajları yağmıştı.

    Bir kadın, kitap okuyan Ali Uçar’ın fotoğrafını gizlice çekerek sosyal medyada, "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım." notu ile paylaşmıştı.

    Metroda terlikle kitap okudu diye dalga konusu olan Ali Uçar, kitap yazdı #1

    Sayfa: 176

    KİTAPTAN...

    "Eğer farklıysan, yalnızlığa mahkûm oluyorsun. Yalnız olana acımasız davranıyorlar.” Aldous Huxley Alduos Huxley'nin bu sözü yaşanmışlıktan alıntıdır aslında ve insanlık yok olmadığı müddetçe geçerliliğini koruyacaktır.

    Çünkü insanlardaki farklılıklar hep bir önyargıyı da beraberinde getirmiştir. İnsan, kendine benzemeyene, kendinden olmayana ve faklılıklarıyla yaşayanlara karşı hep bir acımasızlık içerisindedir ve bu nedenledir ki hep yanılır.

    Bu kitap belki de bir yanılgının en güzel cevabıdır okurlara. Umutsuzluğun, ürkekliğin, dostluğun, inancın ve en çok da aşk'ın en güzel hâliyle örneklendiği bu kitap, yüreğimize dokunacak cinsten...

    "PARAM YETTİĞİNCE KİTAP ALIYORUM"

    Ali Uçar, kendisiyle alay edenlere kişisel Facebook hesabından; "Çalmıyorum, çalışarak kazanıyor, param yettiğince kitap almaya kütüphaneye gitmeye çalışıyorum." sözleriyle yanıt vermişti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir