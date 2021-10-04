Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 100 Temel Eser

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ve okullarda okutulmasını istediği 100 Temel Eser'i tanıyalım...

100 Temel Eser, Türkiye 59. Hükûmeti Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere hem Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatı ile ilişkilendirilerek okutulması hem de boş zamanlarını değerlendirmek üzere öncelikle başvurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye edilmesi için derlenmiş edebi eserlerdir.

İşte kategorilere göre o eserler..

ROMAN

Açlık (Knut Hamsun) Aganta Burina Burinata (Halikarnas Balıkçısı) Akdeniz (Panait Istrati) Ayaşlı ile Kiracıları (Memduh Şevket Esendal) Babalar ve Oğullar (Turgenyev) Beyaz Diş (Jack London) Beyaz Gemi (Cengiz Aytmatov) Bir Bilim Adamının Romanı (Oğuz Atay) Cemo (Kemal Bilbaşar) Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin) Çanlar Kimin İçin Çalıyor (Ernest Hemingway) Derviş ve Ölüm (Mehmet Selimoviç) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa) Don Kişot (Cervantes) Drina Köprüsü (İvo Andriç) Drina'da Son Gün (Faik Baysal) Esir Şehrin İnsanları (Kemal Tahir) Eskici ve Oğulları (Orhan Kemal) Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck) Fatih-Harbiye (Peyami Safa) Gora (Rabindranath Tagore) Gün Olur Asra Bedel (Cengiz Aytmatov) İbrahim Efendi Konağı (Samiha Ayverdi) İki Şehrin Hikâyesi (Charles Dickens) Kalpaklılar (Samim Kocagöz) Kaplumbağalar (Fakir Baykurt) Karartma Geceleri (Rıfat Ilgaz) Kayıp Aranıyor (Sait Faik Abasıyanık) Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (Hüseyin Rahmi Gürpınar) Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali) Küçük Ağa (Tarık Buğra) Madame Bovary (Flaubert) Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) Mor Salkımlı Ev (Halide Edib Adıvar) Onlar da İnsandı (Cengiz Dağcı) Ölü Canlar (Gogol) Robinson Crusoe (Daniel Defoe) Sahnenin Dışındakiler (Ahmet Hamdi Tanpınar) Savaş ve Barış (Tolstoy) Sefiller (Victor Hugo) Sergüzeşt (Samipaşazade Sezai) Ses ve Öfke (William Faulkner) Sinekli Bakkal (Halide Edib Adıvar) Sokakta (Bahattin Özkişi) Suç ve Ceza (Dostoyevski) Tütün Zamanı (Necati Cumalı) Vadideki Zambak (Balzac) Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Aziz Nesin) Yedinci Gün (Orhan Hançerlioğlu) Yılkı Atı (Abbas Sayar)

HİKAYE

Çağlayanlar (Ahmet Hikmet Müftüoğlu) Dede Korkut Hikâyeleri Gazoz Ağacı (Sabahattin Kudret Aksal) Gurbet Hikâyeleri (Refik Halit Karay) Gülistan (Sadi) Ömer Seyfettin Hikâyelerinden Seçmeler Haldun Taner Hikâyelerinden Seçmeler Sait Fait Abasıyanık Hikâyelerinden seçmeler Kelile ve Dimne (Beydeba) Kerem ile Aslı Memleket Hikâyeleri (Refik Halit Karay)

ŞİİR

Orhan Veli Kanık'ın Bütün Şiirleri Çile (Necip Fazıl Kısakürek) Divan Şiirinden Seçmeler Dostlar Beni Hatırlasın (Aşık Veysel) Halk Şiirinden Seçmeler Han Duvarları (Faruk Nafiz Çamlıbel) Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal Beyatlı) Kutadgu Bilig'den Seçmeler Memleketimden İnsan Manzaraları (Nâzım Hikmet) Mesnevi'den Seçmeler (Mevlânâ) Otuz Beş Yaş (Cahit Sıtkı Tarancı) Safahat (Mehmet Âkif Ersoy) Ahmet Muhip Dıranas şiirlerinden seçmeler Ahmet Kutsi Tecer şiirlerinden seçmeler) Yunus Emre Divanı'ndan seçmeler

DENEME

Beş Şehir (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bize Göre (Ahmet Haşim) Boğaziçi Mehtapları (Abdülhak Şinasi Hisar) Boğaziçi Şıngır Mıngır (Salah Birsel) Bu Ülke (Cemil Meriç) Devlet (Platon) Diyorlar Ki (Ruşen Eşref Günaydın) Eğil Dağlar (Yahya Kemal Beyatlı) Gençlerle Başbaşa (Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil) Sokrates'in Savunması (Eflatun) Şehir Mektupları (Ahmet Rasim) Türkçenin Sırları (Nihad Sami Banarlı)

GEZİ

Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin) Seyahatname (Evliya Çelebi)

ANI

Çankaya (Falih Rıfkı Atay) Zeytindağı (Falih Rıfkı Atay)

BİYOGRAFİ

Suyu Arayan Adam (Şevket Süreyya Aydemir)

FIKRA

Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler

MASAL

Türk Masalları - Naki Tezel

SÖYLEV

Nutuk- Mustafa Kemal Atatürk

TİYATRO

Geothe - Faust

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonahber.com