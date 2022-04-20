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    Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikâyeleri ve Gergedan

    Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikâyeleri ve Gergedan, yeni okumalar yapmak isteyenler için tavsiye niyetliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:02
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    Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikâyeleri ve Gergedan

    Mine Söğüt'ün iki kitabı henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlar için öneriyoruz.

    Deli Kadın Hikâyeleri

    Mine Söğüt unutulmaz öykü derlemesi Deli Kadın Hikâyeleri'nde toplumun baskıladığı, kurumların kısıtladığı, kuralların heba ettiği, farklı olduğu için dışlanan, yok edilen; güçsüzlüğe, delirmeye, cinnete terk edilen kadınları anlatıyor.

    İlk baskısı 2011'de yapılan bu 21 delilik hikâyesi güncelliğinden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeksizin okurların derinlerine nüfuz etmeyi sürdürüyor.

    Mine Söğüt ten Deli Kadın Hikâyeleri ve Gergedan #1

    Sayfa: 184

    Gergedan

    Mine Söğüt, Gergedan'daki çarpıcı hikâyelerinde tematik bir bütün oluşturarak modern hayata sinmiş vahşetin örtüsünü kaldırıyor. Bazen keskin bir ironi bazen soğuk mesafelenmelerle, yer yer de groteske yaslanarak orta sınıfın, aile kurumunun sıradanlık cehennemini, kadük toplum hayatını, erkeklerin, kuralların, geleneğin yoz iktidarını gözler önüne sererek okuru adeta kışkırtıyor; parçası olduğu konformizm çağını sorgulamaya çağırıyor.

    Mine Söğüt ten Deli Kadın Hikâyeleri ve Gergedan #2

    Sayfa: 152

    Mine Söğüt ten Deli Kadın Hikâyeleri ve Gergedan #3

    "Uçsuz bucaksız bir bataklık"

    "Uçsuz bucaksız bir bataklıkta bir gergedan bize doğru koşuyor kinle ve senin cesedin kötü kokuyor o gece. Annem ağzını her açtığında, koku daha da kesifleşiyor. Cesedin masada çürüyor. Akşam koltukta çürümeye devam edecek. Sonra yatağında çürüyeceksin. Sabah kahvaltı sofrasında. Arada kapının önüne çıkacak, orada yüzün güneşe dönük çürüyeceksin. Bazen sokaklarda dolaşacaksın. Kokun, o kesif kokun da peşinden gelecek. Sonra eve döneceksin. Kapıyı açmadan önce biraz düşüneceksin."


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