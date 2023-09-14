Minik kitapseverlere iki yeni okuma: Eve Dönüş Yolu ve Fırtına Dolabı Minik okurlar için iki yepyeni kitap daha... Oliver Jeffers'ın yazdığı Eve Dönüş Yolu ve Tuğrul Ahmet yazdığı, Julian Ariza'ın çizimleriyle renklendirdiği Fırtına Dolabı, çocuk kitapseverlere hitap ediyor.

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Kitapları tüm dünyada ilgiyle karşılanan ödüllü çocuk yazarı ve çizeri Oliver Jeffers’ın Eve Dönüş Yolu ile Tuğrul Ahmet’in yazdığı ve İranlı İllüstratör Julian Ariza’nın kolajlarını yaptığı Fırtına Dolabı, 3 yaş ve üstü için uygun olan bu kitaplar eğlenceli hikayeleri, anlamlı mesajları ve birbirinden özel çizimleriyle öne çıkıyor.

Eve Dönüş Yolu'nda Oliver Jeffers, kelimenin tam manasıyla farklı dünyalardan gelen iki çocuğun arkadaş olma hikâyesini, sınırsız hayal gücünden esinlendiği bir hikâye ile anlatıyor.

Fırtına Dolabı ise hız çağı çocuklarının iletişimsiz dünyasında iletişimin önemine vurgu yapıyor. Zamanın ruhunu yakalayan bu iki kitap aslında minik okurlara içine doğdukları dünyayı tanımaları için zemin hazırlıyor.

Eve Dönüş Yolu

Farklılıklara rağmen arkadaş olabilmek dünyada bir ideal olarak varlığını koruyor. Bizler bu ideali tartışaduralım; ufukta “Biri uzaylı biri dünyalı iki çocuk dost olabilir mi?” sorusu beliriyor.

İşte Eve Dönüş Yolu, bu sorunun cevabını veriyor. Kitapları dünya çapında büyük ses getiren çocuk yazarı ve çizeri Oliver Jeffers’ın kaleminden ve hayal gücünden çıkan hikâye, bir çocuğun ardiyede bulduğu uçağa binmesiyle başlıyor.

Evrenin ve hayal gücünün sınırsızlığı

Uçakla Ay’a kadar giden ve orada benzini bittiği için mahsur kalan çocuğun imdadına gemisi bozulduğu için iniş yapmak zorunda kalan uzaylı bir çocuk yetişiyor. Gerçek anlamda farklı dünyaların çocukları olan bu ikili, Ay’ın üzerinde yeni bir dostluğa yelken açıyor.

Sayfa: 32

Okuru içine çeken macera

Oliver Jeffers’ın muzip dili ve birbirinden güzel çizimleriyle okuru içine aldığı macera, farklılıklara rağmen arkadaş olabilmenin önemine vurgu yapıyor. 3 yaş ve üstü için uygun olan kitap, minik okurlara evrenin ve hayal gücünün sınırsızlığı ile ilgili de çok şey söylüyor.

Fırtına Dolabı

Fırtına Dolabı sadece ele aldığı konu ile değil resimleme tekniği ile de öne çıkıyor. Türkiye'de pek rastlanmayan bir tekniğin kullanıldığı kitapta, tüm sayfalar çizim yerine kolajlardan oluşuyor.

Yazarın kafiyeli bir şekilde anlattığı hikâye ise çocukların kolayca aklında kalacak eğlenceli bir metin olarak akıp gidiyor. Fırtına Dolabı 3 yaş ve üstü için uygun bir eser.

Sayfa: 32

Eğlenceli bir okuma

Hız çağı hepimizi ama belki de en çok çocukları etkiliyor. İletişim çağında hıza bağlı olarak gelişen iletişimsizlik ise bir handikap olarak varlığını koruyor. Fırtına Dolabı, eğlenceli bir okuma sunuyor.