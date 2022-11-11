Minik okurlara yarıyıl tatilinde okuma tavsiyeleri

Çocukların ara tatile girmesiyle birlikte 12 günlük bir tatil başladı. Özellikle minik okurları düşünerek onlara ufak bir okuma listesi yaptık.

Yarıyıl tatili kuşkusuz öğrencilerin, çocukların heyecanla beklediği tatil dönemidir. Çocukların bu dönemde bol bol dinlenirken kitap okumaya da ciddi zaman ayırmaları gerekiyor.

Biz de bu gerçeği göz önünde bulundurarak siz çocuklara okuma listesi hazırladık.

İyi tatiller; iyi okumalar...

Seni Seviyorum Miniğim

Kalpleri ısıtan bu öykü, ailelerle ve çocukları arasındaki sımsıcak sevgiyi anlatıyor.

Sayfa: 24

Utangaç Ayı Monti

Evvel zaman içinde bir ayı vardı, Monti’ydi onun adı. Gözlerini dikip bakmaya, herkesi seyretmeye bayılırdı. Aslında Ayı Monti kabalık etmek istemiyordu, ama öyle meraklıydı ki kendini tutamıyordu.

Sayfa:56

Sevginin Gücü





Ayıcık ormanda kaybolunca, sihirli ateşböcekleri ortaya çıkmış. Ayıcık sevgi dolu anlarını düşünürse ateşböcekleri ışıldayıp yolunu aydınlatacakmış. Acaba Ayıcık evinin yolunu bulmak için sevginin gücünü kullanabilecek mi?

Sayfa: 54

Kaplancığın Rüyası









Hayal dünyasının kapılarını aralayan sevimli bir uyku öncesi kitabı.

GOFRET İLE BABASI

Sayfa: 24

Bu hareketli ve eğlenceli masal miniklere aile sevgisinin önemini öğretiyor. Babası yiyecek aramaya gittiğinde, Gofret evde oturup onu beklerdi. Babası onun güvenliğine çok önem veriyordu. Ancak bir sabah, evden ayrılırken çok önemli bir şey unuttu. Gofret de unuttuğu şeyi söylemek için babasının peşinden koşmaya başladı. Acaba bu heyecanlı macera nasıl sona erecek?