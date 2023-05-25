Minimalizmden sürdürülebilir yaşam ve Sadeleşerek Özgürleş kitabı Uzun yıllardır minimalizm, sıfır atık ve sürdürülebilirlik gibi konularda Türk İşi Minimalizm adıyla çeşitli mecralarda yayınlar yapan Hale Acun Aydın,ilk kitabında okuru adım adım sadeleşerek özgürleşeceği bir yolculuğa davet ediyor.

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Dağınıklıktan düzene, karmaşadan dinginliğe uzanan bu yolculuk boyunca kendi dönüşüm hikâyesini de paylaşan Hale, daha sade ve sürdürülebilir bir yaşama dair pek çok kavrama da açıklık getiriyor.

Türkiye’de minimalizm hakkında ilk düzenli yayın faaliyetini başlatanlardan biri olan Hale, Sadeleşerek Özgürleş'te daha sade bir yaşam tarzına sahip olma arayışlarının iklim krizi bağlamındaki bireysel sorumluluklarımız ve toplumsal dönüşümle nasıl ilişkilenebileceğini de ayrıntılı bir biçimde tartışıyor.

Uzun yıllardır minimalizm, sıfır atık ve sürdürülebilirlik gibi konularda Türk İşi Minimalizm adıyla çeşitli mecralarda yayınlar yapan Hale Acun Aydın, ilk kitabında okuru adım adım sadeleşerek özgürleşeceği bir yolculuğa davet ediyor.

Dağınıklıktan düzene, karmaşadan dinginliğe uzanan bu yolculuk boyunca kendi dönüşüm hikâyesini de paylaşan Hale, daha sade ve sürdürülebilir bir yaşama dair pek çok kavrama da açıklık getiriyor.

Dünyada iklim krizi

İklim kriziyle yüz yüze olduğumuz bu çağda, minimalizmin gezegenimiz için verilen ekoloji mücadelesiyle ilişkilenmesi gerektiğini savunan Hale’ye göre, “Minimalist olmak, ortak varlığımız karşısında bir tür sorumluluk bilinci taşımaktır.”

Kitaptan...

Meraklı okurlar için kitaptan bir bölüm sunuyoruz;

"Yirmi yedi yaşındayken gezinmeyi çok sevdiğim blog sayfalarından birinde görüp peşine düştüğüm declutter kelimesinin beni önce minimalizmle tanıştırıp daha sade ve sürdürülebilir yaşam arayışına götüreceğini, yıllar içinde yaşayacağım değişim ve dönüşümün beni bugün olduğum noktaya ulaştıracağını asla tahmin edemezdim."

Yazar kitabını şöyle anlatıyor;

"Hale'yi biraz tanımanızı istiyorum"

"Elinizdeki kitap o zamanlar hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Yazmayı oldum olası çok sevmişimdir ama oturup baştan sona bir kitap yazacağımı ve bu kitabın konusunun da minimalizm ve sürdürülebilir yaşam olacağını aklımdan bile geçirmiyordum. Aradan geçen on yıldan fazla süre içinde neleri nasıl yaptığımı size ayrıntılı biçimde anlatacağım ama önce ilk güne gidelim. Bilgisayar ekranında bu kelimeyi gören Hale’yi biraz tanımanızı istiyorum.”

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com