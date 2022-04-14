Petrol
107.57
-1.11%
Euro
15.97
0.34%
Dolar
14.61
0.12%
Altın
927.88
-0.04%
Borsa
2476
0.64%
Bitcoin
607.453
3.06%
BTXN Coin
31.98
4.20%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Mo Yan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması hala tartışmaların odağında

    Mo Yan’ın 2012’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması, özellikle son yıllarda neredeyse her Nobel’de olduğu gibi, epey tartışılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mo Yan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması hala tartışmaların odağında

    Birçok edebiyatçı ödülün, Çin Komünist Parti üyesi yazara değil de hükümete karşı daha muhalif bir Çinli yazara verilmesi gerektiği kanaatindeydi. Oysa Mo Yan da muhalif. Sadece muhalifliği, kendisi gibi oldukça özgün.

    Gerçek adı Guan Moye; ama o kendine Çincede “Konuşma!” anlamına gelen “Mo Yan” ismini uygun görüyor. Bunun sebebi, gençlik yıllarında ailesinin sürekli evin dışında konuşmamasını, düşüncelerini uluorta söylememesini tembihlemesi. Belki de bu yüzden kitaplarında bol bol kendini anlatıyor Mo Yan, hem ne anlatmak! Ne kadar başarısız bir yazar olduğundan bahsediyor, ne rezil ve aptal bir adam olduğundan.

    Bir reenkarnasyon hikâyesi olan kitabı Yaşam ve Ölüm Yorgunu, bunun en aşırı örneklerinden biri. Romanda kendini Mo Yan adında bir yazar olarak karşımıza çıkarmakla kalmıyor, bir de şu şekillerde tanımlıyor: "uydurma romanlar yazar şu Mo Yan", "Mo Yan denen şu yazar", "Mo Yan denilen şu ufaklık" dalkavuk Mo Yan", "safsatalar kralı Mo Yan".Gerçek ile gerçeküstünü harmanlayarak yoğun bir mizahla birlikte absürtlükleri anlatan safsatalar kralının hikâyeleri de genellikle kendi doğup büyüdüğü topraklarda, yani Gaomi Kuzeydoğu Bucağı’nda geçiyor.

    Mo Yan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması hala tartışmaların odağında #1

    Yazarın sessizliği

    Yaşadığı kasabanın yanı sıra Çin aile yapısını, komünist rejimi, Kültür Devrimi’ni, gelenekselliği tiye alarak yazan yazar yalnızca kendisiyle değil, her şeyle ve herkesle dalga geçmeyi çok seviyor.

    Ama kendine susmak anlamına gelen bir mahlas seçmesinin ardında yalnızca mizah yatmıyor yazar Mo Yan’ın sessizliği, karakter Mo Yan’ın gelişmesi için bir alan yaratıyor; konuşulamayanı konuşabilmesini, siyaset tarihini cesurca ele almasını sağlayacak bir araca dönüşüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Sigara bıraktıran doğal yöntem: Karabaş otu
    Sağlık

    Sigara bıraktıran doğal yöntem: Karabaş otu

    Önce imam nikahı kıydılar
    Magazin

    Önce imam nikahı kıydılar

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Görüş Bildir