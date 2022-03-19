Modern edebiyatın önemli ismi Ayfer Tunç'un Yeşil Peri Gecesi romanı

Türk edebiyatının önemli kadın yazarları arasında yer alan Ayfer Tunç'un Yeşil Peri Gecesi romanı, Türkiye'nin bir dönemine ayna tutuyor.

Ayfer Tunç’tan bugünün romanı. Güzelliğini zehirli bir sermaye olarak kullanan genç bir kadının hayattan öç almak için soyunmasıyla başlayan bir düşüş hikâyesidir Yeşil Peri Gecesi.

Modern toplumun ikiyüzlülüğüne, geleneklerin, alışkanlıkların zorbalığına direnen, farkına varmış ve bu nedenle acı çeken bir kadının, annesiyle hesaplaşamayan bir kız çocuğunun, okuyanı rahatsız eden ve hiç kuşkusuz bu yönüyle elinizden bırakamayacağınız öyküsü.

Sayfa: 472

BİR DÖNEME AYNA TUTAN ROMAN

Cumhuriyet elitlerinin düşkün kuşakları ile orta sınıfın can çekişen tutunamayanlarının karşılaştığı trajik bir karnavala dönüşen kapak kızının romanı, toplumun ve bireyin ruh haritasını en ince ayrıntısına kadar resmeden Ayfer Tunç’un güçlü anlatımıyla Türkiye’nin çürüyen yüzüne de ayna tutmaktadır.

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