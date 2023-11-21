Montaigne'in eksiksiz tüm Denemeler'i tek ciltte Fransız edebiyatının en eski, ama aynı zamanda en modern eserlerinden biri olan Denemeler’de Montaigne, okuru, eserinin öznelliğini belirterek selamlıyor. Bu güzel kitap artık tek ciltte.

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Yıl 1571… Montaigne, bütün kitaplarını yanına alarak çiftliğine çekilir. Yazar, kendisini bir oda dolusu kitaplarıyla baş başa bıraktığında yaratıcılık konusunda en verimli dönemini yaşar.

Okuduğu kitaplardan notlar almaya başlayan Montaigne için artık yazma vakti gelmiştir. Montaigne, 1780 yılında ünlü Denemeler'ini yayınlar. Kişisel yazılardan ve fikirlerden oluşan Montaigne Denemeler'i böylece ortaya çıkar.

Geniş kapsamlı kitap

Roman, hikaye, şiir, mektup gibi edebi türlerinin yanında insanlar artık denemeyle de tanışmaya başlarlar. Yayınlandığında oldukça özgün olan denemeler gelişen süreç içerisinde törpülenerek aslında az da olsa uzaklaştırıldı. Yüz yedi denemeden oluşan kitap 16.yüzyıl Fransa’sında kaleme alındı. Bu önemli kitabın özgün adı ise, "Les Essais"dir. (Denemeler)

Usta edebiyatçı Sabahattin Eyüboğlu tarafından 1940’da dilimize çevrilen Denemeler, çok okunan eserlerden olmuştur. Edebiyat çevrelerinin yeni tanıştıkları Denemeler kısa sürede çok okunan kitapların başından geldi. Dünya edebiyatının önemli kalemleri deneme alanında da eserler vermeye iten Montaigne’inin bu girişimi sayesinde oldu.

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Eksiksiz, tam metin

Ele aldığı evrensel ve zamansız konularla yazıldığı ilk dönemden günümüz modern dünyasına dek geçerliliğini hâlâ sürdüren; kişisel yazım ve felsefi anıt arasındaki dokunulmaz yerini korumaya devam eden Montaigne'in Denemeler'i, eksiksiz tam metni ve ciltli seçeneğiyle ALFA Yayınları editörlüğünde okurla buluşuyor.

Montaigne, arkadaşı La Boétie öldükten sonra, birlikte tartıştıkları konuları tüm dünyaya açmaya karar verip eline kalemi alıyor.

Arkadaşlıktan eğitime, felsefeden kitap okumaya, dinden ölüme kadar çeşitli alanlarda düşüncelerini yazıyor. Kendinden yola çıkarak insanlık ve buna bağlı kavramlar üzerinde geziniyor; insanın dünyadaki yerine ve düşüncelerine, eylemlerine dair köklü önermeler sunuyor.