Murat Bardakçı: Kendimi bildim bileli kitaplarla iç içeyim Gazeteci, tarihçi ve televizyon programcısı Murat Bardakçı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen kütüphane konuşmaları kapsamında öğrencilerle buluştu. Bardakçı; "Oldum olası kitaplarla iç içeyim" dedi.

AA

Kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine yönelik farkındalığı artırmak için "59. Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla, Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki Murat Bardakçı Kütüphanesi'nde etkinlik düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın sunumunu yaptığı etkinlikte konuşan Bardakçı, kitap okuma sevgisi ve tarih araştırmacılığına nasıl ilgi duyduğunu anlattı.

"Kendimi bildim bileli kitapla iç içeydim"

Bardakçı, doğduğu evde çok büyük bir kütüphanenin bulunduğunu belirterek,

Kendimi bildim bileli kitapla iç içeydim. Hep okumalar, sohbetler ve kitaplara dair konuşmalarla geçerdi günlerimiz. Tarihe de çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladığını vurgulayan Bardakçı, "Ben 7-8 yaşlarımdayken o zamanki 60-70 yaşlarındaki tanıdıklarım, II. Abdülhamid zamanının gençleriydi. Bu yüzden tarihin içinde doğdum, kendimi şanslı hissediyorum " ifadelerini kullandı.

Bardakçı, tarih araştırması yaparken gerekli olan en önemli şeyin kaynak belgeler olduğunun altını çizerek,

Tarih yazma amacı