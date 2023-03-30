Murat Bardakçı: Kendimi bildim bileli kitaplarla iç içeyim

Kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine yönelik farkındalığı artırmak için "59. Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla, Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki Murat Bardakçı Kütüphanesi'nde etkinlik düzenlendi.
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın sunumunu yaptığı etkinlikte konuşan Bardakçı, kitap okuma sevgisi ve tarih araştırmacılığına nasıl ilgi duyduğunu anlattı.
"Kendimi bildim bileli kitapla iç içeydim"
Bardakçı, doğduğu evde çok büyük bir kütüphanenin bulunduğunu belirterek,
Kendimi bildim bileli kitapla iç içeydim. Hep okumalar, sohbetler ve kitaplara dair konuşmalarla geçerdi günlerimiz. Tarihe de çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladığını vurgulayan Bardakçı, "Ben 7-8 yaşlarımdayken o zamanki 60-70 yaşlarındaki tanıdıklarım, II. Abdülhamid zamanının gençleriydi. Bu yüzden tarihin içinde doğdum, kendimi şanslı hissediyorum " ifadelerini kullandı.
Bardakçı, tarih araştırması yaparken gerekli olan en önemli şeyin kaynak belgeler olduğunun altını çizerek,
Tarih yazma amacı
"Osmanlı'nın son dönemdeki önemli isimlerinin hepsinin arşivleri elimden geçmiştir. Ben şimdiye kadar belgesiz hiçbir şey yazmadım. Bazıları resmi veya gayri resmi tarih diye şeyler söylüyor. Böyle bir şey olmaz. Araştırma yapacaksanız hem belgelere dayanacaksınız hem de taraf tutmayacaksınız. Bir şeyi ispat edelim diye tarih yazılmaz" değerlendirmesinde bulundu.