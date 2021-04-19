Murat Gülsoy'un yazarlık serüveni

Türk edebiyatının yetkin kalemlerinden olan Murat Gülsoy, yazın hayatımıza pek çok eser kazandırdı. Yazar, Murat Gülsoy'u biraz daha yakından tanıyalım...

Nesir, şiir, deneme, anı, günlük, mektup ve tarih yazını gibi yazın türlerini harmanladığı eserleriyle Türk edebiyatında kendine has bir yer edinen Murat Gülsoy, 1967’de İstanbul’da doğdu.

Orta ve lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayan Gülsoy, yazın hayatına 1983-1984 yıllarında Somut dergisinde yayımlattığı deneme ve öyküleriyle başladı. Can Yaayınlar'nda yer alan habere göre Murat Gülsoy'un yazı macerası...

OĞUZ ATAY'IN ETKİSİ

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden alan Gülsoy, o yıllarda John Fowles ve J. D. Salinger gibi yazarların eserlerini okuyarak derinden etkilendi.

Ancak yazarlığında belirleyici olan Oğuz Atay’ın eserleriyle tanışmasıydı; bu karşılaşma bir dönüm noktası oldu, "Beni de içine kabul edecek bir edebiyatımız olduğunu fark etmiştim" diyerek daha kararlı bir şekilde kurmacaya yöneldi.





Yazar Murat Gülsoy

İLK KİTAP

1999 yılına gelindiğinde Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul adlı ilk kitabını yayımladı.Murat Gülsoy, Belki de Gerçekten İstiyorsun adındaki ikinci öykü derlemesini, yine arkadaşlarıyla birlikte kurduğu online yayıncılık organizasyonu Altkitap’ta yayımladı.

Sayfa: 175

SAİT FAİK ÖDÜLÜ ALDI

Gülsoy’un üçüncü öykü derlemesi, Bu Kitabı Çalın adıyla 2000’de yayımlandı. 2001’de Sait Faik Hikâye Armağanı’nı alan kitap 2007’de Almancaya çevrildi.

İnsanlık durumunun irdelendiği bu öyküler metakurmacanın sınırlarında dolanmakla birlikte okurları da yaratma serüvenine dahil ederek metni yeniden-kurgulamaya çağırır.

KİTABI PEK ÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Murat Gülsoy’un yazarlık kariyerindeki en ilgi çekici metinlerinden biri olan çoksesli İstanbul’da Bir Merhamet Haftası 2007’de yayımlandı.

Bu romanda isimsiz bir yazar, bir yazı projesi için yedi arkadaşına, haftanın her bir günü için Max Ernst’in bir illüstrasyon serisinden resimler verir ve bu resimlerin onlarda uyandırdığı izlenim ve duygulardan yola çıkarak bir şeyler yazmalarını ister.

Metnin sonunda yedi resim hakkında yazılmış olan 49 yazı bir araya gelerek romanın bölümlerini oluşturacaktır. Kitap Çince, Arapça, Bulgarca, Makedonca gibi birçok farklı dile çevrildi.





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Sayfa: 264

VAROLUŞSAL ARAYIŞ

Yeni kitabı Ve Ateş Bizi Tüketiyor 2019 yılının Mart ayında raflardaki yerini alan Gülsoy, bu romanında varoluşsal arayış, benliğin gizli odalarına yolculuk ve geçmişle yüzleşme gibi temaları işliyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonahber.com



