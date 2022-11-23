Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander hayatını kaybetti

Mevlevilikle tanıştıktan sonra Müslüman olan Yahudi kökenli ABD'li yazar Shems Friedlander, 82 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Sufi Kitap Yayınları, Shems Friedlander'in vefatını sosyal medya hesabından, "Kıymetli yazarımız Shems Friedlander dar-ı bekaya irtihal eylemiştir. Kabri nur, makamı cennet olsun. Batılı bir kültür ve disiplinle yetişmiş bir zihnin ve sanatkarın tasavvufla birleşen hayatında dokunduğu, kucakladığı tüm gönüllere sabrı cemil niyaz ederiz." ifadeleriyle duyurdu.

En etkili 500 Müslüman arasında

Bir süredir kanser tedavisi gören Friedlander, ikindi vakti Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Aynı zamanda grafik tasarımcı, fotoğrafçı, ressam, şair, film yapımcısı olan ve tasavvuf hakkında kitaplar yazan Friedlander, İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından 2012 yılının en etkili 500 Müslümanı arasında gösterildi.

Müslüman oldu

New York'ta 1940 yılında Rus Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen yazar, üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta grafiker olarak çalışmaya başladı ve 1972'de Brooklyn Müzik Akademisi'ne sema gösterisi yapmak üzere gelen Mevlevilerle tanıştı.

AA'da yer alan habere göre; daha sonra Mevleviler tarafından Konya'ya davet edilen Shems Friedlander, ilk kez 1972'de Konya'ya geldi ve Müslüman oldu.