Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği beş kitap

Mustafa Kemal Atatürk'ün başucunda eksik etmediği kitapları biliyor musunuz? O kitaplardan bir seçki...

Hayatı boyunca resmi rakamlara göre 3 bin 500 kitap okuduğu bilinen Mustafa Kemal Atatürk'ün, özellikle yanında eksik etmediği bazı kitaplar olmuştur. Atatürk'ün, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını sevdiği ve herkese de tavsiye ettiği bilinen bir gerçek.

Öyle ki, cephede savaşırken sabaha kadar Çalıkuşu'nu okumuş ve bitirmiştir. Yaverine "Bu gece çok güzel bir kitap okudum." demişti.

İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün başucu kitapları...

ÇALIKUŞU

Çalıkuşu, ilk kez 1922 yılında Vakit gazetesinde tefrika edilmiş ve aynı yıl kitap olarak basılmıştır. Beşinci baskısından sonra eser, 1939 yılında bizzat Reşat Nuri Güntekin tarafından sonra tekrar yayınlanmıştır. Bu kitap, söz konusu baskısından yararlanılarak aslına uygun olarak yayına hazırlanmıştır.

Sayfa: 408

TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Modern demokrasi anlayışının temelini oluşturan toplum sözleşmesi öğretisiyle ünlenen J.J. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi adlı yapıtı, Fransız Devrimi’nin de esin kaynağıdır.

Sayfa: 120

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

Atatürk'ün bizzat okullarda okutulmasını istediği kitap...

Sayfa: 256

TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI

Ziya Gökalp’ın bütün eserlerinde Türkçülük fikri işlense de onun en önemli eseri Türkçülüğün Esasları’dır. Türkçülüğü, “Türk milletini yükseltmek” olarak tanımlayan Gökalp, bu kitabında Türk milletinin dilde, güzel sanatlarda, ahlakta, hukukta, dinde, iktisatta, siyasette ve felsefede hangi temelleri esas alarak Batı medeniyetine denk bir medeniyet inşa etmeleri hususunda izleyeceği usul ve esasların yol haritasını çizmiştir. Cumhuriyet dönemiyle başlayan ulus inşa sürecinde izlenecek yol, bu kitapla sistemleştirilmiştir. Eser, Türkçülüğe ait meseleleri ana çizgileriyle belirlemiş, programdaki fikirlerden bazıları Atatürk döneminde uygulamaya konulmuştur.

Sayfa: 251

BELLETEN





Belleten, Türk Tarih Kurumu tarafından, Ocak 1937'den bu yana dört ayda bir yayınlanmakta olan, dil ve tarih konulu makalelere yer veren bir dergidir. Mustafa Kemal Atatürk hasta yatağındayken Profesör Afet İnan’ı yanına çağırarak Tarih Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgi istemiştir. O dönem Tarih Kurumu'nun yeni çıkarttığı Belleten, Atatürk’ün okuduğu son eser olma özelliğine sahiptir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com