Nabizade Nazım'ın ilk köy romanı olma özelliğini taşıyan kitabı: Karabibik Tanzimat edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Nabizade Nazım denilince akla ilk köy romanı olma özelliği taşıyan Karabibik eseri gelir. Bu kitapta köy hayatını anlatan yazarın kitabı, her ne kadar teknik açıdan zayıf olsa da dönemine göre yazılan iyi eserlerin başında geliyor.

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Nabizade Nazım, realist bir anlatım yakalamak adına köylülerin konuşmalarını olduğu gibi, yani yazılışta köy şivesini belli ederek veriyor.

Türk edebiyatında köy hayatının gerçekçi bir şekilde yansıtıldığı ilk eser olan Karabibik, Anadolu insanının portresini de kusursuz bir şekilde resmediyor.

Kitapta anlatılan hikayenin kurgusu zayıf olmasına karşın olayın geçtiği mekanın pastoral bir ortam olması Karabibik'i oldukça değerli kılıyor. Çünkü bu esere kadar Türk Edebiyatı'nda köye bakan, onu anlatan bir eser mevcut değildir. Kısacası bu eser hiçbir okuyucunun atlamaması gereken bir klasiktir.

Aslında bir uzun hikaye olan Karabibik, edebiyatımızın ilk realist köy romanı olarak kabul edilir. Ayrıca yer ve konu bakımından Istanbul dışına çıkan ilk eserdir. Realizmin etkisinde kalan yazar, köylülerin konuşmalarını olduğu gibi aktarmaya özen göstermiştir.

Olay Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı bir köyde geçer. Karabibik'in babasından kalan tarlayı kendi öküzleriyle sürme hayali, bunun için yaptıkları ve onun etrafında dönen olaylar anlatılır.

Ünlü isimlerden etkilendi

Yüzbaşı olarak mezun olduktan sonra askeri okulda öğrencilere topografya, cebir gibi dersler veren, iki yıl boyunca Suriye’de keşif çalışmaları yapan, yazdığı şiirler ve divan şairleri üzerine incelemeleri Tercüman-ı Hakikat gibi gazetelerde yayınlanan Nabizade Nâzım, 31 yaşında, evlendikten kısa bir süre sonra kemik vereminden hayatını kaybetti.

Karabibik ise 1890 yılında yayınlandı ve Türk edebiyatının ilk köy romanı olarak kabul edilerek Kemal Tahir başta olmak üzere birçok usta ismi etkiledi.

İlk köy kitabı

İlk olarak çeşitli gazetelerde tefrika edilen Karabibik; 1890 yılında yayınlandı. Kitap yayınlandığında köy gerçeğine dikkat çektiği için çok sevildi ve benimsendi. Ayrıca Türk romanının, edebiyatının ilk köy kitabı olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

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Yerel dil özelliği

Nabizade Nazım, eseri yazmadan önce Antalya'nın köylerine gidip çevre, kişiler ve kişilerin konuşmaları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmış, eserde kahramanları kendi düşünceleri ve yerel dilleriyle konuşturmaya çalıştı.

Eşini bir hastalığa kurban veren, babasından kalan tarlanın büyük bir kısmını satan ve kızıyla birlikte toprağını sürerek geçinmeye çalışan Antalyalı köylü Karabibik, bir yandan tarlasını başkalarına kaptırmamaya çalışırken bir yandan da kendisine gereken bir çift öküzün peşindedir.

Türk edebiyatında köy hayatının gerçekçi bir şekilde yansıtıldığı ilk eser olan Karabibik, Anadolu insanının portresini de kusursuz bir şekilde resmediyor.

Ergül Tosun

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