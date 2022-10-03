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    Napoleon Hill'in satış rekorları kıran kitabı: Başarının Anahtarları

    Napoleon Hill’in satış rekorları kıran kitabı Başarının Anahtarları uzun aradan sonra yepyeni baskısıyla okurlarla buluşurken, kalitesinden ve etkisinden de ödün vermiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 11:06
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    Napoleon Hill'in satış rekorları kıran kitabı: Başarının Anahtarları

    Napoleon Hill Vakfı tarafından derlenmiş, Hill’in tüm kitaplarının bir sentezi ve özeti olan Başarının Anahtarları’nda, zihinsel egzersizler ve kişisel analiz tekniklerinin yanı sıra Bill Gates’ten Donna Karan’a iş dünyasında başarılarını kanıtlamış isimlerin gerçek hayat hikâyelerini bulacaksınız.

    Hayatınızın her alanında başarıyı elde edebilir, hayatınızın yönünü değiştirebilirsiniz. İşte elinizdeki kitap size bunun nasıl yapılacağını gösterecek.

    Napoleon Hill'inn Düşün ve Zengin Ol adlı eseri bugüne dek iş dünyasına güçlü bir esin kaynağı olmuştur. Bu eserde de kişisel başarının sırlarını açıklayan on yedi ilkeyi bulacaksınız...

    Gerçek hayat hikayeleri

    Başarının Anahtarları, içindeki zihinsel egzersizleri, kişisel analiz teknikleri, açık ve net önerileri yanı sıra Bill Gates, Donna Karan gibi iş dünyasında başarılarını kanıtlamış kişilerin de gerçek hayat hikayelerine yer veriyor.

    Napoleon Hill in satış rekorları kıran kitabı: Başarının Anahtarları #1

    Aydınlatıcı ve cesaret veren öğütler

    Okuyucuların kendi yasam kalitelerini yükseltmeleri için aydınlatıcı ve cesaret verici öğretilerle dolu paha biçilmez bir kitap.

    Napoleon Hill in satış rekorları kıran kitabı: Başarının Anahtarları #2

    Başarının 17 anahtarı

    Mutlak Bir Amaç Geliştirin

    Beyin Gücü Birliği Oluşturun

    Çekici Bir Kişilik Geliştirin

    Uygulamalı İnancı Kullanın

    Herkesten Bir Adım Fazla Atın

    Kişisel İnisiyatif Yaratın

    Olumlu Zihinsel Tutum İnşa Edin

    Coşkunuzu Kontrol Edin

    Özdisiplininizi Geliştirin

    Doğru Düşünün

    Dikkatinizi Kontrol Edin

    Ekip Çalışmasını Geliştirin

    Talihsizlik ve Yenilgiden Ders Alın

    Yaratıcı Vizyon Geliştirin

    Sağlıklı Bir Yaşam Sürün

    Para ve Zaman Bütçesi Yapın

    Evrensel Alışkanlık Gücünü Kullanın.


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