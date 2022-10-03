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- Napoleon Hill'in satış rekorları kıran kitabı: Başarının Anahtarları
Napoleon Hill'in satış rekorları kıran kitabı: Başarının Anahtarları
- Haber Merkezi
- 03.10.2022 - 10:08
- Güncelleme : 03.10.2022 - 11:06
Napoleon Hill Vakfı tarafından derlenmiş, Hill’in tüm kitaplarının bir sentezi ve özeti olan Başarının Anahtarları’nda, zihinsel egzersizler ve kişisel analiz tekniklerinin yanı sıra Bill Gates’ten Donna Karan’a iş dünyasında başarılarını kanıtlamış isimlerin gerçek hayat hikâyelerini bulacaksınız.
Hayatınızın her alanında başarıyı elde edebilir, hayatınızın yönünü değiştirebilirsiniz. İşte elinizdeki kitap size bunun nasıl yapılacağını gösterecek.
Napoleon Hill'inn Düşün ve Zengin Ol adlı eseri bugüne dek iş dünyasına güçlü bir esin kaynağı olmuştur. Bu eserde de kişisel başarının sırlarını açıklayan on yedi ilkeyi bulacaksınız...
Gerçek hayat hikayeleri
Başarının Anahtarları, içindeki zihinsel egzersizleri, kişisel analiz teknikleri, açık ve net önerileri yanı sıra Bill Gates, Donna Karan gibi iş dünyasında başarılarını kanıtlamış kişilerin de gerçek hayat hikayelerine yer veriyor.
Aydınlatıcı ve cesaret veren öğütler
Okuyucuların kendi yasam kalitelerini yükseltmeleri için aydınlatıcı ve cesaret verici öğretilerle dolu paha biçilmez bir kitap.
Başarının 17 anahtarı
Mutlak Bir Amaç Geliştirin
Beyin Gücü Birliği Oluşturun
Çekici Bir Kişilik Geliştirin
Uygulamalı İnancı Kullanın
Herkesten Bir Adım Fazla Atın
Kişisel İnisiyatif Yaratın
Olumlu Zihinsel Tutum İnşa Edin
Coşkunuzu Kontrol Edin
Özdisiplininizi Geliştirin
Doğru Düşünün
Dikkatinizi Kontrol Edin
Ekip Çalışmasını Geliştirin
Talihsizlik ve Yenilgiden Ders Alın
Yaratıcı Vizyon Geliştirin
Sağlıklı Bir Yaşam Sürün
Para ve Zaman Bütçesi Yapın
Evrensel Alışkanlık Gücünü Kullanın.