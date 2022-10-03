Napoleon Hill’in satış rekorları kıran kitabı Başarının Anahtarları uzun aradan sonra yepyeni baskısıyla okurlarla buluşurken, kalitesinden ve etkisinden de ödün vermiyor.

Napoleon Hill Vakfı tarafından derlenmiş, Hill’in tüm kitaplarının bir sentezi ve özeti olan Başarının Anahtarları’nda, zihinsel egzersizler ve kişisel analiz tekniklerinin yanı sıra Bill Gates’ten Donna Karan’a iş dünyasında başarılarını kanıtlamış isimlerin gerçek hayat hikâyelerini bulacaksınız.

Hayatınızın her alanında başarıyı elde edebilir, hayatınızın yönünü değiştirebilirsiniz. İşte elinizdeki kitap size bunun nasıl yapılacağını gösterecek.

Napoleon Hill'inn Düşün ve Zengin Ol adlı eseri bugüne dek iş dünyasına güçlü bir esin kaynağı olmuştur. Bu eserde de kişisel başarının sırlarını açıklayan on yedi ilkeyi bulacaksınız...

Gerçek hayat hikayeleri

Başarının Anahtarları, içindeki zihinsel egzersizleri, kişisel analiz teknikleri, açık ve net önerileri yanı sıra Bill Gates, Donna Karan gibi iş dünyasında başarılarını kanıtlamış kişilerin de gerçek hayat hikayelerine yer veriyor.

Aydınlatıcı ve cesaret veren öğütler

Okuyucuların kendi yasam kalitelerini yükseltmeleri için aydınlatıcı ve cesaret verici öğretilerle dolu paha biçilmez bir kitap.

Başarının 17 anahtarı

Mutlak Bir Amaç Geliştirin

Beyin Gücü Birliği Oluşturun

Çekici Bir Kişilik Geliştirin

Uygulamalı İnancı Kullanın

Herkesten Bir Adım Fazla Atın

Kişisel İnisiyatif Yaratın

Olumlu Zihinsel Tutum İnşa Edin

Coşkunuzu Kontrol Edin

Özdisiplininizi Geliştirin

Doğru Düşünün

Dikkatinizi Kontrol Edin

Ekip Çalışmasını Geliştirin

Talihsizlik ve Yenilgiden Ders Alın

Yaratıcı Vizyon Geliştirin

Sağlıklı Bir Yaşam Sürün

Para ve Zaman Bütçesi Yapın

Evrensel Alışkanlık Gücünü Kullanın.