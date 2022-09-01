Napolyon Bonapart'ın tam sekiz defa sıkılmadan okuduğu kitap

Fransa'nın önemli devlet adamı ve askeri komutanı olan Napolyon Bonapart, Geothe'nın Genç Werher'ın Acıları kitabını sekiz defa okudu.

Napolyon Bonapart, kuşkusuz dünyanın ve Fransa'nın önde gelen devlet adamıdır. Komutanlık süresince pek çok savaşa komutanlık eden, Ruslarla savaşan ve savaş nedir diye sorduklarında ise "Para para para" cevabını veren Napolyon Bonapart; aynı zamanda sıkı bir kitap okuruydu.

Öyle ki kimi kaynaklarda verilen bilgiye göre; Napolyon Bonapart'ın Geothe'nın dünya edebiyatına yön veren, kitabı okuyan gençleri intihara sürükleyen Genç Werther'ın Acıları romanını tam sekiz defa okumasıdır.

Kitaptan çok etkilenen Napolyon Bonapart, savaşlarda, seyehatlerde bile yanında taşıyordu.

Genç Werther'ın Acıları

Dünya edebiyatının dâhilerinden sayılan Johann Wolfgang von Goethe’nin yayınlandığında derin yankılara neden olan eseri Genç Werther’in Acıları, dramatik satırlarla dolu önemli bir edebi metindir.

Duygu coşkunluğunu ustalıkla kaleminin ucuna getiren Goethe, devrin gençleri arasında adeta fırtına estirmiştir.





Evrenselliği yakalayan yazar

Genç Werther'in Acıları eseriyle evrenselliği yakalayan yazar, çoşkunluk akımı denilen yeni bir çağı da başlatan isim oldu. Oyunlarında ve diğer eserlerinde mistik ögeleri bolca kullananan Goethe, diğer sosyal bilimlerden de faydalanarak hepsini bir arada yoğurmuştur. Genç Werther'in Acıları, büyük edebiyatçının kaleme aldığı ilk romanıdır.





"Bana teşekkür edeceksiniz"

Yazar kitabını şöyle anlatır: "Zavallı Werther'in hikâyesi hakkında bulabildiğim her şeyi itinayla bir araya getirdim ve işte önünüze koyuyorum ve biliyorum bunun için bana teşekkür edeceksiniz."

