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    Nazım Hikmet'in Orhan Kemal'in roman yazmasına etkisi

    Nazım Hikmet'in Orhan Kemal'in roman yazmasına etkisi

    Nazım Hikmet, Orhan Kemal'in şiirlerine berbat deyince, Kemal de böylece romana yöneliyor. Nazım Hikmet, Orhan Kemal'in şiirlerini deyim yerindeyse yerden yere vuruyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 12:43
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    Nazım Hikmet ve Orhan Kemal Bursa cezaevinde aynı koğuşta kalıyorlar ve Orhan Kemal yazdığı şiirleri sık sık usta şair Nazım Hikmet' e gösterir.

    Nazım Hikmet de şiirleri enine boyuna inceler ve şunu söyler Orhan Kemal'e: "Sen şiir yazma, şiirlerin berbat en iyisi romana yönel" demiş...

    Nazım Hikmet bir defasında yine Orhan Kemal'in şiirlerini dinlemiş ve aralarında şu diyalog geçmiş..

    "REZALAT, BERBAT..."

    "Okuyun da dinleyelim..." dedi... Orhan çekine çekine okumaya başladı... Daha ilk dörtlük bitmeden Nazım; "Yeter kardeşim yeter..." dedi... Orhan Kemal bir başkasını okurken, Nazım yine sözünü keserek; "Berbat..." dedi, "Bir başkası lütfen..." Orhan başka bir şiirini okumaya koyuldu...

    "Rezalet!.. Kardeşim, bu laf ebeliklerine, bu hokkabazlıklara ne lüzum var... İçtenlik duymadığınız şeyleri niye yazıyorsunuz?..

    Nazım Hikmet in Orhan Kemal in roman yazmasına etkisi #1

    Orhan Kemal (sağ baş) ve Nazım Hikmet

    OĞLUNA NAZIM ADINI VERDİ

    Orhan Kemal, bu olayın hemen ertesinde 1944 yılında cezaevinden çıktıktan sonra doğan oğluna Nazım adını vermiş.

    ORHAN KEMAL'İN ROMANLARI

    Orhan Kemal romanda o kadar ustalaştıki adına her sene roman ödülleri dağıtılıyor. Nazım Hikmet'in telkiniyle romana yönelen Orhan Kemal'in romanları günümüzde hala keyifle okunuyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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