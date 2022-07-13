Nazım Hikmet'in yanında biz şair bile değiliz diyen Pablo Neruda, 118 yaşında

Nazım Hikmet'in yanında biz şair bile değiliz diyen Pablo Neruda, 118 yaşında

Şilili yazar ve şair Pablo Neruda 118 yaşında. Neruda, bir söyleşide biz Nazım Hikmet'in yanında şair bile değiliz ifadelerini kullandı. Neruda, hem edebiyatta hem de siyasette derin izler bıraktı.

Pablo Neruda, Şili'de demiryolu işçisi bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak 12 Temmuz 1904'te dünyaya geldi.

Şiar, annesini çok küçükken kaybetti. 13 yaşındayken yerel La Manana gazetesindeki bazı makalelerle katkıda bulunmaya başladı.

1920'de Selva Austral isimli edebiyat dergisinde Pablo Neruda adıyla yazmaya başladı. Şair, bu takma ismi Çek şair Jan Neruda'da anısına seçmişti. Daha sonra bu isim yasal adı olarak kalmıştır. İlk kitabı Crepusculario 1923 yılında yayınladı.

Sonraki sene şairin en tanınmış ve pek çok dile çevrilmiş olan eserlerinden Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı (Veinte poemas de amor y una canción desesperada) basıldı.

Ezoterik sürrealist şiirler

Edebi çalışmalarına devam ederken, bir yandan da Santiago'daki Şili Üniversitesi'nde Fransızca ve pedagoji okudu.

1927-1935 arası hükümetin elçisi oldu ve Burma, Seylan, Java, Singapur, Buenos Aires, Barselona ve Madrid'te görev yaptı. Bu dönemde yazdığı şiirler ezoterik sürrealist şiir kitabı Residencia en la tierrad toplandı.

İspanya İç Savaşı ve García Lorca'nın ölümü onu çok etkiledi ve önce İspanya sonra da Fransa'da Cumhuriyetçi harekete katılmasına neden oldu.

Pek çok dile çevrilen şiirler

1939'da Paris'te İspanyol göçmenler için konsolosluk görevine getirildi. Meksika'daki konsolosluk görevi sırasında Canto General de Chile'yi yazdı.

Bu eserde bütün Güney Amerika kıtasının doğası, insanları ve tarihi yazgısı epik şiir şeklinde anlatılmaktadır.

Eser, 1950'de Meksika'da basılırken, Şili'de de el altından yayınlandı. Yaklaşık 250 şiirin yer aldığı eser, on kadar dile çevrildi ve bu çeviriler yüzünden Neruda elçilik yaptığı ülkelerde zorluklar yaşadı.

Öne çıkan siyasi duruş

Yaşamı boyunca güçlü siyasi duruşuyla tanınan Neruda, ülkesindeki ve İspanya'daki faşizme karşı durdu.

1970 yılında Şili başkanlığına aday gösterilmiş, ancak daha sonra başkan seçilen Salvador Allende'yi destekledi.

Nobel'e değer görüldü

Ünlü şair, 1971 yılında edebiyat dalında Nobel Ödülü aldı. 1972 yılında sağlık sorunları nedeniyle elçilik görevini bırakarak Şili'ye döndü.

Pablo Neruda öldü

Ünlü şair 23 Eylül 1974'te Santiago'da hayatını kaybetti.