Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in tatlı sert atışmaları

Türk Edebiyatı’nda yazar kavgaları denildiğinde Necip Fazıl ve Nâzım Hikmet ilk akla gelenlerden. İki dev şairin atışmaları, kavgaları edebiyatımızda ayrı bir yere sahiptir.

Nâzım Hikmet ve Necip Fazıl’ın kalem kavgaları ünlüdür. İkisi de kalemlerinin ucunu sivriltmişlerdir. Fazıl ve Hikmet’in kavgaları ağırlıklı olarak benimsedikleri ideolojilerdir. Bugün Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü; biz de usta şairi Necip Fazıl Kısakürek'le olan atışmalarını ve tatlı sert kavgalarıyla anmak istedik.

Necip Fazıl’ın İslamcı kanatta durması ve bu yönde eserler vermesi onun dünya görüşünü de şekillendirmiştir. Nâzım Hikmet de ise tam tersi ideolojidedir. Özellikle komünizmi öven açıklamaları edebiyatının tarzını oluşturmuştur.

İki şair arasında bitmeyen kavgalar Türk Edebiyatı’nda yazar kavgaları arasında meşhur olanlarıdır. Kitap Ayracı olarak size iki yazarın kalemleri ve sözleriyle verdikleri kavgaları sunuyoruz.

Nazım Hikmet, bir yazısında Namık Kemal’e ağır yüklenir. Bunun üzerine Nihat Atsız, 1935 yılında bir broşür hazırlar ve Nazım Hikmet’i "eşeklikle" itham eder.

KAVGADA SÖYLENMEYECEK SÖZLER

Kavgada bile söylenmeyecek laflar vardır ya tam da bu. Edebiyatımızın iki usta ismi Necip Fazıl ve Nazım Hikmet arasında yaşanan kavgalar çoğu edebiyatseverin malumu.

İki önemli şairimizin yıldızları hiç barışmadı desek yeridir. Yazdıkları gazete köşelerinde ve dost muhabetlerinde birbirleri hakkında sürekli ithamlarda bulundular.

İki isim de birbirlerine ağır sözlerle yüklenirler. Bir konferansta Nazım Hikmet, usta şaire kendisinin bir şiirini okumasını teklif eder. Necip Fazıl, teklifi kabul eder ve şiiri okur.

"SENİN ŞİİRİNİ OKUYORUM, YİNE DE BİR ŞEY OLMUYOR"

Şiir bittikten sonra Nazım Hikmet'e döner ve şu cevabı verir:

"Bak Nazım, benim gibi bir adam senin şiirini okuyor ama yine de bir şey olmuyor."

Nazım Hikmet, Necip Fazıla'a gönderdiği, Varlık dergisinde yayımlanan mektubunda şairi sert cümlelerle yerer.

"NECİP, NECİS YAPMA"

"Sevgili Necip, ismin temiz demek, necîb temiz demektir benden iyi bilirsin. Necip'i necis yapma. (pis) Sen en cihanşumül eserlerini beş parasız Paris sokaklarında dolanırken vermiş bir şairsin, cebin para para olacak diye ruhun pare pare olmasın. Babali yokuşunun yollarını yalaman beni kahrediyor Necip."

"BOŞUNA ÇABALAMA NAZIM"

Necip Fazıl da buna karşılık Nazım'ı küçümseyen bir dille cevap verir.

Okuyalım...

"Nâzim hikmet! nafile çabalıyorsun. Sana kızmıyorum kızmıyacagım. Hiç bir operatör, ameliyat masasindan kendisini yumruklayan kanserliye, hiç bir gardiyan, parmaklığı içinden kendisine deli diye bağıran çılgına, hiç bir hâkim daragacı önünde küfürler savuran mahkûma kızamaz."

"HAYVANLAR ORUÇ TUTMAZ"

Nazım Hikmet ve Necip Fazıl ramazan ayında arabayla gidiyorlarmış. Tabi Necip Fazıl oruçlu ama Nazım Hikmet değil.

Nazım Hikmet Necip Fazıl ile dalga geçmek için yolun kenarındaki zayıf bir ineği işaret ederek Necip Fazıl'a dönüp şunu söyler;

"Şunun haline bak, oruç tutmaktan ne hale gelmiş"

Necip Fazıl, bunun üzerine Nâzım Hikmet'e ironi bir dille;

"Aaa Nazım sen bilmiyor musun hayvanlar oruç tutmaz."





"BENİM REJİMİM OLSA SENİ ASARDIM"

Nâzım Hikmet Sultanahmet cezaevinde hapis yatıyormuş ve Necip Fazıl Nâzım'ın ziyaretine gitmiş. Fazıl, Hikmet'le biraz konuşurken şunu demiş: "Nazım'ım, benim rejimim olsa seni asardım. fakat bu hiçlik rejiminde milli şef döneminde senin sürünmeni istemedim. O yüzden ziyaretine geldim."

Nâzım Hikmet de, "Benim rejimim olsa ben de seni asardım sonra da darağacının başında ağlardım.

Seni anlıyorum.

Bil ki bu soylu tarafının daima takdircisi kalacağım."

Necip Fazıl ve Nâzım Hikmet her ne kadar birbirlerine ağır sözlerle yüklenmişlerse de birbirlerine saygı duymuşlardır. Necip Fazıl'ın Nâzım Hikmet Hakkındaki şu sözleri, iki yazarın aynı zamanda büyük birer dost olduklarını gösteriyor.

Necip Fazıl bir söyleşi sırasında gazetecinin ısrarla sözü Nâzım'la olan kavgalarına getirmek isteyince, büyük şair hiddetlenir.

"NAZIM'LA KAVGA EDERİZ AMA DOSTTUZ"

"Yahu, sen ne diyorsun, ben sağcıymışım da, Nâzım solcuymuş da, biz birbimizin düşmanıymışız da, yok daha neler neler, ulan hıyar, biz N'Azım ile bütün gün siyaset tartışır, akşam olunca da Beyoğlu'nda beraber kız tavlardık, ne diyorsun sen be''

Ergül Tosun

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