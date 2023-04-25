Necip Fazıl'ın Nazım Hikmet'in kendisine yolladığı mektuba cevabı: Nafile çabalıyorsun Nazım Türk şiirinin iki usta ve yıldızı hiçbir zaman barışmayan Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'ın edebi tartışmaları edebiyatımıza önemli yer tutar. Nazım Hikmet, Necip Fazıl'a mektup yollayınca Necip Fazıl da kendisine cevap olarak" Nafile çabalıyorsun Nazım" cevabını yazdı.

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Türk ve dünya edebiyatı kalem kavgalarıyla meşhurdur. Türk edebiyatının önde gelen yazarları, şairleri arasında yaşanan edebi tartışmalar, "yazar kavgaları" arasında önemli yere sahiptir.

Bu yazarlardan ikisi de yıldızları hiçbir zaman barışmayan ve sürekli birdirbirlerine göndermelerde bulunan Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'dır. Her iki şair de Türk şiirinde derin izler bıraktı. Yazdığı eserlerle adını altın harflerle yazdıran iki şairi bu yazı konusu için saygıyla anıyoruz.

Yukarı da bahsettik kısaca... İki şair sürekli birbirleriyle uğraşır ve birbirlerini kıyasıya eleştirirlerdi. Yine böyle bir eleştiri olunca Nazım Hikmet Necip Fazıl'a mektup yazıyor.

Nazım Hikmet'in yazdığı mektuptan bir bölüm...

"Beni kahrediyor..."

"Sevgili Necip, ismin temiz demek, necîb temiz demektir benden iyi bilirsin. Necip'i necis yapma. Sen en cihanşumül eserlerini beş parasız Paris sokaklarında dolanırken vermiş bir şairsin, cebin para para olacak diye ruhun pare pare olmasın. Bilirim kalemin kıvraktır lisanın çeviktir, bilirim üç satırda ruh üflersin kağıda, bilirim bir yazsan parçalarsın edebiyatın Çin Seddi'ni, o lisan-i mücerret dilinle Babali yokuşunun yollarını yalaman beni kahrediyor Necip."

Bunun üzerine Necip Fazıl da Nazım Hikmet'in mektubuna şu cevabı veriyor;

"Nafile çabalıyorsun"

"Nâzım Hikmet!

Nafile çabalıyorsun.

Sana kızmıyorum. Kızmayacağım.

Hiç bir operatör, ameliyat masasından kendisini yumruklayan kanserliye, hiç bir gardiyan, parmaklığı içinden kendisine deli diye bağıran çılgına, hiç bir hâkim darağacı önünde küfürler savuran mahkûma kızamaz.

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