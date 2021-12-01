Neden en çok roman okuruz

Neden en çok roman okuruz

Türk okurların okuduğu kitapların başında roman geliyor. Sıkıcı olmaması ve okunurken zihni yormaması nedeniyle romana olan ilgi daha çok.

Türkiye'de edebi türler arasında en çok roman okumayı seviyoruz. Bu tezimizi daha önce yapılan kitap ve okur araştırmalarını göz önüne aldığımzda da görüyoruz. Roman okumanın belli başlı nedenleri var.

Bunlar; öncelikle romanın sıkıcı olmaması ve ve su gibi akıp gitmesidir. Öte yandan roman okurken hayallere dalar ve ve o atmosferi ve dönemi zihnimizde canlandırırız.

Şöyle düşünelim...

UZAĞI YAKIN EDER

Diyelim ki; Kolombiya'ya gitmek istiyorsunuz ama koşullar buna izin vermiyor. Bunun yerine Kolombiya'nın tarihi, kültürel özelliklerini analatan bir roman okuduğunuzda Kolombiya'yı gezmiş gibi olursunuz.

İşte romanın bir özelliği de budur. Yani görmediğiniz ya da görmek istediğiniz yerleri siz o romanı okurken sizin zihninizde canlanır ve orayı hayal edersiniz.

ÇOK OKUNAN ROMANLAR

Kitap kategorisinde ilk sıra romanlarda Hayvan Çiftliği'nden Körlük'e, Sineklerin Tanrısı'ndan Simyacı'ya pek çok roman her hafta en çok okunanlar arasında. Onunla birlikte Ikıgai, Bir Ömür Nasıl Yaşanır gibi kişisel gelişim kitapları da çok okunuyor. Peşi sıra ise, çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları geliyor…

YORAN KİTAPLARI OKUMAYI SEVMİYORUZ

Öte yandan kitapseverler, kendilerini yoran metinleri okumayı sevmiyor. Okuyacağı kitabın kalın olmamasına da dikkat ediyor.

Çünkü kalın kitabı okumaya başladığında onu bitiremeyeceğini düşünen okur; kitabı gözünde büyüdükçe büyütüyor. Bunun yerine kaliteli yazılmış ve dili sağlam olan edebi metinleri okumayı tercih ediyoruz.