Euro
14.8371
-4.44%
Dolar
13.0999
-4.18%
Altın
727.6
-6.57%
Borsa
1.848
2.12%
Bitcoin
758.106
3.50%
BTXN Coin
51.75
1.25%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Neden en çok roman okuruz

    Türk okurların okuduğu kitapların başında roman geliyor. Sıkıcı olmaması ve okunurken zihni yormaması nedeniyle romana olan ilgi daha çok.
    • Özel İçerik
    • 01.12.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Neden en çok roman okuruz

    Türkiye'de edebi türler arasında en çok roman okumayı seviyoruz. Bu tezimizi daha önce yapılan kitap ve okur araştırmalarını göz önüne aldığımzda da görüyoruz. Roman okumanın belli başlı nedenleri var.

    Bunlar; öncelikle romanın sıkıcı olmaması ve ve su gibi akıp gitmesidir. Öte yandan roman okurken hayallere dalar ve ve o atmosferi ve dönemi zihnimizde canlandırırız.

    Şöyle düşünelim...

    UZAĞI YAKIN EDER

    Diyelim ki; Kolombiya'ya gitmek istiyorsunuz ama koşullar buna izin vermiyor. Bunun yerine Kolombiya'nın tarihi, kültürel özelliklerini analatan bir roman okuduğunuzda Kolombiya'yı gezmiş gibi olursunuz.

    İşte romanın bir özelliği de budur. Yani görmediğiniz ya da görmek istediğiniz yerleri siz o romanı okurken sizin zihninizde canlanır ve orayı hayal edersiniz.

    Neden en çok roman okuruz #1

    ÇOK OKUNAN ROMANLAR

    Kitap kategorisinde ilk sıra romanlarda Hayvan Çiftliği'nden Körlük'e, Sineklerin Tanrısı'ndan Simyacı'ya pek çok roman her hafta en çok okunanlar arasında. Onunla birlikte Ikıgai, Bir Ömür Nasıl Yaşanır gibi kişisel gelişim kitapları da çok okunuyor. Peşi sıra ise, çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları geliyor…

    Neden en çok roman okuruz #2

    YORAN KİTAPLARI OKUMAYI SEVMİYORUZ

    Öte yandan kitapseverler, kendilerini yoran metinleri okumayı sevmiyor. Okuyacağı kitabın kalın olmamasına da dikkat ediyor.

    Çünkü kalın kitabı okumaya başladığında onu bitiremeyeceğini düşünen okur; kitabı gözünde büyüdükçe büyütüyor. Bunun yerine kaliteli yazılmış ve dili sağlam olan edebi metinleri okumayı tercih ediyoruz.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir