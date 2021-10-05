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- Nefes kesen tarihi roman: Kölelikten Sultanlığa Çöl Panteri Baybars
Nefes kesen tarihi roman: Kölelikten Sultanlığa Çöl Panteri Baybars
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 11:26
- Güncelleme : 05.10.2021 - 11:42
Ercan Yılmaz, akıcı ve heyecanlı üslubuyla Kıpçak Bozkırlarından Kahire çöllerine uzanan destansı hayat hikâyesine sizi ortak olmaya çağırıyor.
Soluksuz okuyacağınız bu romanda, sadece büyük bir adamın hayatını öğrenmekle kalmayacak, Orta Çağ tarihindeki birçok olaya da yakından şahit olacaksınız.
Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. İşte Sultan Baybars, o büyük adamlardan biriydi.
SULTAN BAYBARS
Sultan Baybars, adını sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de yazdırmayı başarmış,büyük bir komutan ve hükümdardır. Dest-i Kıpçak Bozkırlarından koparılıp, bir köle olarak satıldığında on beş yaşlarında bir delikanlıydı.
Sayfa: 288
ÇETİN BİR MÜCADELE
Moğolları durduran, Haçlılara dünyayı dar eden ve hayatında hiçbir savaşı kaybetmeyen büyük bir liderin, aynı zamanda her insan gibi üzüntülerini, sevinçlerini, hayallerini ve sadece düşmanlarıyla değil kendiyle de olan çetin mücadelesini göreceksiniz.
ÇÖL PANTERİ
Yeryüzünün görüp göreceği en iyi hükümdarlardan biri olmayı başaran Sultan Baybars, Türklerin ezeli düşmanları Moğollar veHaçlılara karşı sayısız zaferler kazanmış ve tarihe “Çöl Panteri” lakabıyla geçmiş büyük bir kahramandı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com