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    Nefes kesen tarihi roman: Kölelikten Sultanlığa Çöl Panteri Baybars

    Eşine az rastlanan, inanılması güç hayat hikâyesine şahit olduğunuzda, kimi zaman şaşıracak kimi zaman hüzünlenecek, Orta çağ tarihin bilinmez dehlizlerinde muazzam bir keşfe çıkacaksınız.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 11:42
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    Nefes kesen tarihi roman: Kölelikten Sultanlığa Çöl Panteri Baybars

    Ercan Yılmaz, akıcı ve heyecanlı üslubuyla Kıpçak Bozkırlarından Kahire çöllerine uzanan destansı hayat hikâyesine sizi ortak olmaya çağırıyor.

    Soluksuz okuyacağınız bu romanda, sadece büyük bir adamın hayatını öğrenmekle kalmayacak, Orta Çağ tarihindeki birçok olaya da yakından şahit olacaksınız.

    Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. İşte Sultan Baybars, o büyük adamlardan biriydi.

    SULTAN BAYBARS

    Sultan Baybars, adını sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de yazdırmayı başarmış,büyük bir komutan ve hükümdardır. Dest-i Kıpçak Bozkırlarından koparılıp, bir köle olarak satıldığında on beş yaşlarında bir delikanlıydı.

    Nefes kesen tarihi roman: Kölelikten Sultanlığa Çöl Panteri Baybars #1

    Sayfa: 288

    ÇETİN BİR MÜCADELE

    Moğolları durduran, Haçlılara dünyayı dar eden ve hayatında hiçbir savaşı kaybetmeyen büyük bir liderin, aynı zamanda her insan gibi üzüntülerini, sevinçlerini, hayallerini ve sadece düşmanlarıyla değil kendiyle de olan çetin mücadelesini göreceksiniz.

    ÇÖL PANTERİ

    Yeryüzünün görüp göreceği en iyi hükümdarlardan biri olmayı başaran Sultan Baybars, Türklerin ezeli düşmanları Moğollar veHaçlılara karşı sayısız zaferler kazanmış ve tarihe “Çöl Panteri” lakabıyla geçmiş büyük bir kahramandı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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