Neil de Grasse Tyson'a göre okunması gereken kitaplar

Amerikalı astrofizikçi, kozmolog, yazar Neil de Grasse Tyson, her zeki ve kitapsever insanın okuması gereken kitapları sıraladı.

Amerikalı astrofizikçi, kozmolog, yazar ve birlikte harika vakit geçirebileceğiniz her halinden belli bir insan olan Neil deGrasse Tyson, Reddit’in Ask Me Anything (Bana İstediğini Sor) köşesinde,Yeryüzündeki her zeki insanın okuması gereken kitaplar hangileri?" sorusuna cevap veriyor.

Kitapseverlerin "Ne okusam?" sorusunun yanıtı bazen kitapçıda bazen bir mecmuada bazen bir dostta bulunabiliyor. Ama kitap keşfi sürecinde listelerin yeri apayrıdır.

İşte Tyson’a göre her zeki insanın okuması gereken kitaplar.

İncil; ne düşüneceğinin, neye inanacağının başkaları tarafından dayatılmasının, bunlara kendi kendine karar vermekten daha kolay olduğunu öğrenmek için.

2. The System of the World (Dünyanın Düzeni), Isaac Newton; evrenin anlaşılabilecek bir yer olduğunu öğrenmek için.

Neil de Grasse Tyson

3. Türlerin Kökeni, Charles Darwin (çev. Öner Ünalan); dünyadaki geri kalan tüm canlılarla bağımızı öğrenmek için.

4. Gulliver’in Seyahatleri, Jonathan Swift (çev. Can Ömer Kalaycı); başka hicivli derslerin yanı sıra insanların çoğunlukla yahoo olduğunu da öğrenmek için.

5. Akıl Çağı, Thomas Paine (çev. Ali İhsan Dalgıç); dünyada özgürlüğün temel kaynağının mantıklı düşünce gücü olduğunu öğrenmek için.

6. Ulusların Zenginliği 1-2, Adam Smith (çev. Metin Saltoğlu); kapitalizmin açgözlülük ekonomisi, kendi kendinin doğal afeti olduğunu öğrenmek için.

7. Savaş Sanatı, Sun Tzu (çev. Giray Fidan-Pulat Otkan); insanları öldürmenin bir sanata dönüştürülebileceğini öğrenmek için.

8. Prens, Machiavelli (çev. Kemal Atakay); güçte olmayanların iktidara gelmek, iktidardakilerin de gücü korumak adına yapmayacağı şey olmadığını öğrenmek için.