Nejat Altıntaş'tan uyku sorunu yaşayanlar için : Sizi Uyutabilirim

Nejat Altıntaş'ın Sizi Uyutabilirim kitabı raflardaki yerini aldı. Nemesis Kitap aracılığıyla okurlarıyla buluşan kitap, uyku düzeni hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Günümüz insanının belki de en fazla yaşadığı sorunlardan biri uykuya dair. Kimileri bölük pörçük uykulardan söz ediyor, kimileri hep yorgun uyanıyor ve kimileri de neredeyse hiç uyuyamıyor. İyi de ne oluyor da o güzelim uykular bölünüp sağlıklı hale gelemiyor?

Bunu sadece stresle açıklamak doğru mu? Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, aynı zamanda uyku üzerine Harvard Tıp Fakültesi’nde uzmanlaşmış bir hekim.

Pittsburgh Üniversitesi uyku kliniğinde de dünyanın sayılı uzmanlarıyla çalışan Altıntaş kısa süre önce uykuya dair çok özel bir kitap yazdı.

UYKUSUZLUK ÇEKENLER İÇİN KİTAP

Uzun zamandır uykusuzluk problemi yaşayanlar, uykularının bölük pörçük olduğunudüşünenler ve yeterince iyi uyuyamadığından yakınanlar için bir başvuru kitabı olan SiziUyutabilirim raflardaki yerini aldı.

Doç. Dr. Nejat Altıntaş tarafından kaleme alınan veNemesis Kitap etiketiyle okurla buluşan kitapta uykunun tarihi, evreleri, önemi, rüyalar veuykusuzluğun çözüm yolları bulunuyor.

İKİ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

İki ana bölümden oluşan Sizi Uyutabilirim’in ilk bölümünde uykuya ve uykusuzluğa dairmerak edilen onlarca konu derli toplu bir şekilde ve akıcı bir üslupla anlatılıyor. İkinci anabölümde ise uykusuzluğun çözümü olarak Doç. Dr. Nejat Altıntaş’ın özel olarak hazırladığımeditasyon uygulamaları ve mindfulness pratikleri yer alıyor.

UYKUNUN EVRELERİ

Günde kaç saat uyumalıyız, uykunun evreleri nelerdir, hangi evre uyku insan hayatı için olmazsa olmazdır, hangi yaşta kaç saat uyumak sağlıklıdır, sağlıklı bir uyku çekmezsek hangi hastalıklara davetiye çıkarırız, kahve ve uyku ilişkisi nasıl kurulmalı, uyku tipleri karakteri nasıl etkiliyor gibi pek çok sorunun yanıtını bulacağınız eserde aynı zamanda sizi yedi günlük bir mindfulness pratiği bekliyor.

Uykusuzluk, parçalı uyku ve sağlıksız uyku sanki bizim bir karakterimizmiş gibi yaklaşmak yerine onun çözümünü bulmak, harekete geçmek ve sağlıklı uykuya kavuşmak elinizde.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com