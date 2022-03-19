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    Niccolò Machiavelli ve kült kitabı: Prens

    İtalyan düşünür ve yazar Niccolò Machiavelli'nin Prens kitabı, yazarın yayınlandığın büyük ses getiren, devlet yönetiminde nasıl kurallar koyulması gerektiğini anlatan eseridir.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 14:15
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    Niccolò Machiavelli ve kült kitabı: Prens

    Niccolò Machiavelli’nin ölümünden beş yıl sonra yayınlanan eseri Prens, o tarihten günümüze kadar devam eden bir tartışmayı başlatmıştır. Prens, devlet yönetiminde amaca ulaşmak için her yolun geçerli olduğunu savunan bir elkitabı mıydı, yoksa devletin ve iktidarın gerçek doğası üstüne felsefi ve siyasal bir başyapıt mı?

    "ŞEYTANIN KİTABI"

    Prens, kimilerince şeytanın kitabı olarak nitelendi, kimilerince de gerçekçi siyaset kuramının bir başyapıtı olarak. Ama kesin olan bir şey var ki, devlet yönetme sanatının en temel kaynaklarından birini oluşturdu.

    Niccolò Machiavelli ve kült kitabı: Prens #1

    EDEBİ DİLİYLE ÖNE ÇIKAN KİTAP

    Yapıt, özlü anlatımı, etkileyici imgeleri ve gerek çağdaşları gerek sonraki kuşaklarca harfi harfine yorumlanan kimi özdeyişlerinin pervasızlığıyla çok daha büyük ün kazandı.

    NICCOLÓ MACHIAVELLI

    Floransalı siyaset kuramcısı, yazar ve devlet adamı Niccolò Machiavelli (1469-1527), 1513’te kaleme aldığı ama ölümünden sonra 1532’de yayınlanan Prens adlı başyapıtında, siyasette devlet çıkarlarının belirleyici olması gerektiğini savunmuş ve gerçekçi siyaset kuramının öncüleri ara­sında sayılmıştır.

    Machiavelli, her zaman cumhuriyetten yana olsa da, İtalyan devletlerinin zayıflığı, yozlaşma ve dış tehditler onu İtalya’yı kurtarabilecek bir yeni hükümdar arayışına itmiştir. Prens’te, işte bu hükümdara yol göstermeyi, yönetmek için insan doğasına ve zamanın koşullarına uyan hangi araçları kullanabileceğini anlatmayı amaçladı.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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