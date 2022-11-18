Nicholas Pileggi'de usta işi bir roman: Sıkı Dostlar

Hayatta kalmak için tüm suçlarını anlatmak zorunda olan bir gangsterin hikayesi...Amerikalı yazar Nikolas Pleggi'nin ustalıklı kaleminden: Sıkı Dostlar...

Günümüzde klasik mertebesine ulaşan, başrollerinde Ray Liotta,

Robert De Niro ve Joe Pesci’nin bulunduğu, yönetmenliğini Oscar ödüllü

Martin Scorsese’nin üstlendiği bir sinema uyarlaması da olan Sıkı Dostlar’da senarist ve araştırmacı yazar Nicholas Pileggi suçun cazibesi ile bedellerini anlatıyor ve mafyanın sadece içeriden birinin tanıklık edebileceği soğukkanlı işleyişini gözler önüne seriyor.

Mahallenin en zeki çocukları değillerdi, aileleri yoksuldu ve düşlerini gerçekleştirmek için gerekli olan şeylerin neredeyse hepsinden yoksundular,

biri hariç: Şiddet yeteneği. Bir adamın kolunu kırmak, kaburgalarını çatlatmak, parmaklarını araba kapısına sıkıştırmak ya da canını almak gayet doğaldı.

Henry Hill, çocuk yaşta katıldığı organize suç dünyasında böyle bir ortamda büyüdü işte. Büyüklerinin ceplerini doldurduğu sürece koruma altındaydı, kendisi de lüks, heyecanlı bir hayat yaşayabiliyordu.





İşlenen acımasız cinayetler

Son model arabalar, güzel kadınlar ve arada sırada soygunlar, haraç, kumar ve güler yüzle tokalaştıktan sonra işlenen acımasız cinayetler.

