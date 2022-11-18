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    Nicholas Pileggi'de usta işi bir roman: Sıkı Dostlar

    Hayatta kalmak için tüm suçlarını anlatmak zorunda olan bir gangsterin hikayesi...Amerikalı yazar Nikolas Pleggi'nin ustalıklı kaleminden: Sıkı Dostlar...
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 17:23
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    Nicholas Pileggi'de usta işi bir roman: Sıkı Dostlar

    Günümüzde klasik mertebesine ulaşan, başrollerinde Ray Liotta,
    Robert De Niro ve Joe Pesci’nin bulunduğu, yönetmenliğini Oscar ödüllü
    Martin Scorsese’nin üstlendiği bir sinema uyarlaması da olan Sıkı Dostlarda senarist ve araştırmacı yazar Nicholas Pileggi suçun cazibesi ile bedellerini anlatıyor ve mafyanın sadece içeriden birinin tanıklık edebileceği soğukkanlı işleyişini gözler önüne seriyor.

    Mahallenin en zeki çocukları değillerdi, aileleri yoksuldu ve düşlerini gerçekleştirmek için gerekli olan şeylerin neredeyse hepsinden yoksundular,

    biri hariç: Şiddet yeteneği. Bir adamın kolunu kırmak, kaburgalarını çatlatmak, parmaklarını araba kapısına sıkıştırmak ya da canını almak gayet doğaldı.

    Henry Hill, çocuk yaşta katıldığı organize suç dünyasında böyle bir ortamda büyüdü işte. Büyüklerinin ceplerini doldurduğu sürece koruma altındaydı, kendisi de lüks, heyecanlı bir hayat yaşayabiliyordu.

    Nicholas Pileggi de usta işi bir roman: Sıkı Dostlar #1

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