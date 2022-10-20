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    Nick Kolenda'nın büyüleyici becerisi: İkna Metotları

    Nick Kolenda, büyüleyici becerisini İkna Metotları adlı kitabında kendine özgü esprili anlatımıyla paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:26
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    Nick Kolenda'nın büyüleyici becerisi: İkna Metotları

    Bilişsel psikolojinin ilkelerini kullanarak, insanların düşüncelerini etkilemek için benzersiz bir yetenek geliştiren Nick Kolenda'nın İkna Metotları kitabı, ilk defa Türkçe yayınlandı.

    Okurlarla buluşan İkna Metotları, birini belli bir işi yapmaya ikna etmek için izlenmesi gereken yolun yedi adımını bir rehber gibi, örnekler eşliğinde anlatıyor.

    İkna Metotları, sadece insanların düşüncelerini etkilemeyi öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda onların davranışlarını kontrol etmek için psikolojinin nasıl kullanılacağını da öğretiyor.

    Zihin okuma yöntemi

    Davranışlarımızı nasıl kontrol ederiz? İnsanların düşüncelerini etkilemenin yolları nelerdir? Zihin okuma diye bir şey var mıdır? Kararlarımızı etkileyen psikolojik güçler nelerdir? gibi soruların peşine düşen Nick Kolenda, bilişsel psikolojinin ilkelerini kullanarak zihin okuma yöntemini geliştirdi.

    Nick Kolenda nın büyüleyici becerisi: İkna Metotları #1

    Davranışların üzerindeki etkiler

    Araştırmaları sırasında davranışlarımız üzerinde çok güçlü bir şekilde etki eden psikolojik güçler olduğunu keşfetti ve bunun sonucu olarak İkna Metotları ortaya çıktı. Bu psikolojik güçler içimize o kadar yerleşmiş ki bilinçli farkındalığımız dahilinde olmadan davranışlarımızı her gün yönlendiriyorlar.

    Nick Kolenda nın büyüleyici becerisi: İkna Metotları #2

    Takip edilmesi gereken yedi adım

    Nick Kolenda’nın benzersiz yeteneğini tüm dünyayla paylaştığı kitaptaki ikna Metotları, sırasıyla Algılarını Şekillendir, Uyumlu Tavırlar Oluştur, Sosyal Baskıyı Tetikle, Mesajına Alıştır, Mesajını Optimize Et, Momentumlarını Harekete Geçir ve Uyumlarını Sürdür başlıklı yedi adımdan oluşuyor.

    İkna Metotları kitabı, birini belli bir işi yapmaya ikna etmek için takip edilmesi gereken yedi adımı, her birini örneklendirerek anlatıyor.


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