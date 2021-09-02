Friedrich Nietzsche'nın çok okunan Nietzsche Ağladığında kitabından seçtiğimiz özel alıntılar...

Friedrich Nietzsche, Alman yazar ve filozof... Yaşadığı çağı düşünceleriyle etkileyen ve günümüzde de okunan filozofun sevilen Nietzsche Ağladığında kitabından alıntılar seçtik...

İşte hayata ve insana dair alıntılar...

"Hiç kimsenin bir şeyi sırf başka birisi için yapmadığını göreceksin. İnsanın bütün eylemleri kendine yöneliktir, bütün hizmetleri kendine hizmettir, bütün sevgisi kendisini sevmesindendir."

"Kurtuluşu garantileyen şey nedir? İnsan kendinden artık utanmıyor olması!"

"ZAMAN DURDURULAMAZ"

"Zaman durdurulamaz. Bu bizim sırtımızdaki en büyük yük. En büyük mücadelemiz de bu yüke rağmen yaşayabilmek."

"Sizin iyiliğiniz, ödeviniz, sadakatiniz; bunlar sizi hapseden duvarlar. Bu küçük erdemler sizi yok edecekler. Kendi kötülüğünüzü tanımak zorundasınız."





Sayfa: 432

KENDİNİ ÖZGÜR KILMAK

*Kendini özgür kılmak kutsal bir hayır demektir."

"Yazgımızdan kaçamasak da onun karşısına dikilebilmeliyiz. Alın yazımızı kendi irademizde yaşamalıyız, yazgımızı sevmeliyiz."

"Neysen o ol. Hakikat olmadan kişi kim ya da ne olduğunu nasıl keşfedebilir?"

"Bazen yaşamın o kadar içini görebiliyorum ki birden doğrulup çevreme baktığımda kimsenin yanımda olmadığını, bana eşlik eden tek şeyin zaman olduğunu görüyorum."





KENDİ KURALLARINA UYMAYAN İNSAN

"Kendi kuralları olmayan insan, başkaları tarafından yönetilmek zorunda kalacağını anlamalıdır."

"Bir kitap bizi alıp diğer kitapların üzerine çıkarmıyorsa o kitabın neresi iyidir?"

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com