Nihan Uycan Özen’den yeni bakış açılarını seven okurlar için okuma: Deniz'in Ormanı

Genç yazar Nihan Uycan Özen’in ilk romanı olan Deniz'in Ormanı, insan bilinci ve benliği üzerinde dururken; aynı zamanda genç okurlara yeni bir okuma imkanı sunuyor.

İnsan bilinciyle ilgili yoğun çalışmaları olan bir koç, aynı zamanda kollektif bilinci yükseltmeyi temel hedef edinmiş bir yazar Nihan Uycan Özen’in ilk romanı, Deniz’in Ormanı özellikle 16-25 yaş arası genç okuyucuların yanı sıra spiritüel konulara meraklı, yeni bakış açılarını seven her yaştan okuyucu kitlesi tarafından heyecanla okunacak bir kitap.

Yazarın ilk romanını kaleme alışının hikayesi de oldukça ilginç; Nihan Uycan Özen, 2015 yılında kariyerine destek olsun diye aldığı koçluk eğitimleri sırasında oldukça farklı, meditatif bir deneyim yaşıyor, hayat amacı ile buluşuyor ve yazı macerası başlıyor.

"Kendi gerçeğini yaratabilmek"

Zamansal olarak Deniz’in Ormanı'ın da bu farkındalık yolculuğunun tam ortasına gelip yerleşiyor, bu yanıyla hem yazarı hem de okurları için deneysel bir yolculuk olarak ortaya çıkıyor.

Zira bu roman, içindeki "Kendi gerçekliğini yaratabilme" kapasitesiyle, hem gençler için bir kişisel gelişim manifestosu sunarken, hem de gizem sever, spiritüalizme meraklı, varoluşu sorgulayan okur kitlesi için alternatif inançları sorgulatıp, arayışa sevk ediyor.

Sayfa: 328

"Birlik bilinci"

Yazar dünya üzerindeki çeşitliliği çok kutsal buluyor ve bu çeşitliliğin tek amacının birlik bilincini anlatmak olduğunu düşünüyor. Yaptığı her işle birlik bilincini hatırlatmak ve insanları cesaretlendirerek özleriyle buluşmalarına alan açmak isteyen yazar, aktif olarak yazarlık ve sosyal girişimcilikle meşgul.

Nihan Uycan Özen

Ruhsal yolculuklar

Genç yazar, bugüne kadar yazdığı köşe yazılarıyla kendi ruhsal yolculuğundan bahsederken, topluma katkı sunabilmek için de arkadaşlarıyla birlikte sosyal dijital bir platform kurdu ve sosyal fayda üretmeye odaklandı.

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ergul.tosun@ensonhaber.com.