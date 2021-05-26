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    Nikolay Vasilyeviç Gogol'ün kısa öyküsü: Burun

    Burun, Rus gerçekçiliğinin öncüsü Gogol'ün Burun öyküsü,Rus toplumunu ve toplumsal yaşantısını dile getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 17:47
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    Nikolay Vasilyeviç Gogol'ün kısa öyküsü: Burun

    Burun, Rus gerçekçiliğinin öncüsü Gogol’ün monarşinin hüküm sürdüğü çarlık döneminde kaleme aldığı Petersburg Öyküleri derlemesi içinde yer alan öykülerden biri.

    Ait olduğu yüzü terk eden bir burnun ve o burnun sahibi devlet memurunun gerçeküstü hikâyesini anlatıyormuş gibi gözükse de, dönemin Rusya’sına ve Rus toplumuna dair son derece gerçekçi bir bakış açısı sunan Burun aynı zamanda bir hiciv şaheseri.

    Nikolay Vasilyeviç Gogol ün kısa öyküsü: Burun #1

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    Sayfa: 64

    "GÜÇLÜKLE İKNA ETTİK"

    Rus yazar Puşkin kitabın çıkış hikayesini anlatıyor; "Gogol uzun süre bu şakanın basılmasını istemedi; ama biz, bu öyküde öyle şaşırtıcı, akla sığmaz, neşeli, özgün şeyler bulduk ki öykünün elyazmasının bize verdiği zevki okuyucularımızla paylaşmaya razı olması için kendisini güçlükle kandırabildik."

    Aleksandr Puşkin

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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