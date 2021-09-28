Nilay Keçeci'nin Diyet Hakkında Her Şey kitabı

Nilay Keçeci'nin Diyet Hakkında Her Şey kitabı

Kendi kurduğu beslenme ve diyet merkezinde önemli kişi ve markalara danışmanlık hizmeti veren Nilay Keçeci, çıkardığı ilk kitabı “Diyet Hakkında Her Şey” ile zayıflamaya dair noktalara değiniyor.

Kurduğu diyet ve danışmanlık merkeziyle alanında önemli başarılara imza atan Nilay Keçeci deneyimlerine, çalışmalarına ve önemli tavsiyelerine yer verdiği Diyet Hakkında Her Şey kitabı İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Diyet üzerine önemli reçetelerin bulunduğu kitapta, uzman diyetisyen tarifleriyle kilo vermenin yollarını gösteriyor.

Bu çalışmada verilen diyet listesinin kişilerin sevdiği yemekler üzerine kurulu olması ise kitabın en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.

"REÇETELERİMİ HERKESE ULAŞTIRMAK İSTİYORUM"

İlk baskısı 25.000 adet basılan Diyet Hakkında Her Şey kitabında Nilay Keçeci, diyet sürecindeki kişilere kolay formüller sunarak diyet bitimindeki sahip olunan fit görünümü korumanın yollarını anlatıyor.

Kitap hakkında Keçeci, pratikte deneyimlediği birçok bilgiyi kitaba aktardığını ve önemli reçetelerini bu kitapla beraber herkese ulaştırmak istediğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı ayrıca diyetisyenlik yaşamındaki birçok tecrübeyi de bu kitapta topladığını ifade ediyor.





"KADINLARIN HİİSETTTİKLERİNİ DAHA İYİ ANLADIM"

“Diyet Hakkında Her Şey” kitabında "Kilolu olarak geçirdiğim hamilelik ve emzirme dönemlerimde bu sürecin hem fizyolojik hem psikolojik zorluklarını, biz kadınların neler hissettiğini daha iyi anladım; başta bir anne sonra bir diyetisyen olarak" diyen Nilay Keçeci, kadınların yaşadığı zor dönemlere de kitabında yer veriyor.

SAĞLIK YOLCULUĞU

"Hazırsanız Sağlık Yolculuğuna Birlikte Çıkalım" sloganıyla diyet yapmak isteyenlere önemli bir çalışma sunan Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci’nin, Diyet Hakkında Her Şey kitabı, önemli bir kaynak özelliği taşıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com