Euro
9.8727
-0.09%
Dolar
8.3947
0.08%
Altın
484.85
0.35%
Borsa
1.448
-0.03%
Bitcoin
398.779
0.50%
EXEN Coin
27.33
6.54%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Niloya’nın birbirinden eğlenceli hikayeleri artık sesli kitapta

    Çocukların minik dostu Niloya’nın 36 kitaptan oluşan serisi, Storytel’de hayranları ile buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niloya’nın birbirinden eğlenceli hikayeleri artık sesli kitapta

    Seyahatte, evde ya da kısacası her yerde, her anınıza eşlik edebilecek. Niloya’nın birbirinden renkli ve eğlenceli dünyasından oluşan hikayeler, çocukları masal tadında bir yolculuğa çıkarıyor.

    Sesli kitapların günlük hayatımıza etkisi gün geçtikçe artıyor. Kitap dinlerken birçok işi bir arada yaparken günlük aktivitelerimizi de bir araya getirdiğimiz Storytel ile çocukların sevdiği çizgi filmlerin, kitaplarına da ulaşmak mümkün hale geliyor.

    Niloya’nın birbirinden eğlenceli hikayeleri artık sesli kitapta #1

    36 HİİKAYELİK SERİ

    Bu kapsamda sevilen çizgi film karakteri Niloya’nın 3-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan 36 fark hikayeden oluşan serisi, Storytel’de yerini aldı.

    Niloya’nın birbirinden eğlenceli hikayeleri artık sesli kitapta #2

    HER GÜN YENİ BİR MACERA

    Her gün yeni bir macerayla karşımıza çıkarak hayatı öğreten soruları ile çocuk gelişimine önemli katkıda bulunan Niloya’nın hikayelerini, minik okurlar istedikleri yerden her an dinleyebilecek.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir