Niloya’nın birbirinden eğlenceli hikayeleri artık sesli kitapta

Çocukların minik dostu Niloya’nın 36 kitaptan oluşan serisi, Storytel’de hayranları ile buluşuyor.

Seyahatte, evde ya da kısacası her yerde, her anınıza eşlik edebilecek. Niloya’nın birbirinden renkli ve eğlenceli dünyasından oluşan hikayeler, çocukları masal tadında bir yolculuğa çıkarıyor.

Sesli kitapların günlük hayatımıza etkisi gün geçtikçe artıyor. Kitap dinlerken birçok işi bir arada yaparken günlük aktivitelerimizi de bir araya getirdiğimiz Storytel ile çocukların sevdiği çizgi filmlerin, kitaplarına da ulaşmak mümkün hale geliyor.





36 HİİKAYELİK SERİ

Bu kapsamda sevilen çizgi film karakteri Niloya’nın 3-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan 36 fark hikayeden oluşan serisi, Storytel’de yerini aldı.





HER GÜN YENİ BİR MACERA

Her gün yeni bir macerayla karşımıza çıkarak hayatı öğreten soruları ile çocuk gelişimine önemli katkıda bulunan Niloya’nın hikayelerini, minik okurlar istedikleri yerden her an dinleyebilecek.

