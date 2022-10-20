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    Nita Prose’un 40’tan fazla dile çevrilen ilk romanı: Hizmetçi

    Nita Prose’un 40’tan fazla dile çevrilen ilk romanı: Hizmetçi

    Nita Prose’un, bir yıldan kısa sürede 40’tan fazla dile çevrilen ilk romanı Hizmetçi, ilk kez Türkçede...
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:25
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    Beklenmedik sürprizlere sahip, insanlara farklı açılardan bakmayı öğreten ve her şeyin göründüğü gibi olmadığını anlatan mizahi suç gerilim romanı Hizmetçi’de, büyükannesinin ölümünden sonra hayatla tek başına mücadele etmek zorunda kalan, sosyal becerileri zayıf ve temizlik takıntılı Molly’nin hayatı, çalıştığı otelde bulduğu bir cesetle tepetaklak olur. Öldürülen bir müşteri, çılgın çalışanlar ve tuhaf bir hizmetçi… Lüks bir otelin perde arkasını keşfetmeye hazır olun.

    Kolay kolay elinizden bırakamayacağınız, yürek ısıtan ve çokeğlenceli suç gerilim romanı Hizmetçi’yi, çok seveceksiniz.

    Nita Prose’un 40’tan fazla dile çevrilen ilk romanı: Hizmetçi #1

    Stephan King'den övgü

    Dünyaca ünlü korku yazarı Stephen King, Hizmetçi ve başkarakter Molly için "Mükemmel ve çok eğlenceli… Uzun zamandır okuduğum en ilginç karakter." yorumunu yapıyor.

    Anlamlı bir hikaye

    Neşeli bir cinayet gizemi olarak başlayan macera, büyümeye ve hayatı öğrenmeye dair anlamlı bir hikaye de sunuyor..

    Nita Prose’un 40’tan fazla dile çevrilen ilk romanı: Hizmetçi #2

    Kitaba dair...

    Kırmızı kadife halıları, altın yılanlı tırabzanları ve zümrüt yeşili koltuklarıyla Büyük Regency Otel’e hoş geldiniz.

    İçine kapanık karakteri, tuhaf davranışları ve temizliğe olan takıntısıyla Hizmetçi Molly’nin tüm dünyası ninesi öldüğünden beri bu prestijli otel olmuştur.

    Her sabah temiz üniformasını giymekten, arabasını minyatür sabunlar ve şişelerle doldurmaktan, yastıkları kabartmaktan büyük zevk alır. Konukların tozlarını ve sırlarını süpürmekte ise tam bir ustadır.


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