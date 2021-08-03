Nitelikli okur ne demek, kitap seçerken nelere dikkat etmeli

Kitap okuduğunuzu biliyoruz. Bir kitabı alırken, okurken nelere dikkat ediyorsunuz? Başka sorular da var...

Kitap okumanın insan üzerindeki olumlu etkileri, yapılan bilimsel ve sosyal araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu yazıda kitap okumanın etkileri ya da faydaları üzerinde durmayacağız.

Peki o zaman konumuz ne?

Konumuz ne tür kitaplar okuduğumuz ve kitap seçimi..

O zaman buyurun..

Kitap eleştirmenlerinin ve yazarların görüşlerini hep merak etmişimdir. Kimi eleştirmenler, çok kitap okumanın aslında fazla bir getirisi olmadığı görüşünde ortak fikirde.

Önerdikleri şu: Az okuyabilirsiniz ama nitelikli okuyun..

Nitelikte kasıt ve amaç ne? Biraz daha açalım...

Kitaplar çok, zaman az... Bunu hayatınıza bir slogan olarak belirleyin. Evet çokça kitap var, hatta ülkemizde her sene bununla ilgili resmi rakamlar da yayınlanıyor. Bu rakamlar gerçekten çok okuduğumuzu gösteriyor mu?

Sanmam...

KİTAP KAPAĞINDAN SEÇMEK

Yazının girizgahında da belirttik, çok okumak yerine kaliteli eserler okumak daha elzemdir. Kaliteli bir okumak yapmak için evvela okuyacağınız kitap hakkındaki bütün görüşleri okuyun, takip edin. Sadece kitabın arka kapağına bakarak seçim yaparsanız yanılırsınız.

MASADA YIĞILAN BOYNU BÜKÜKLER

Eminim hepimimizin çalışma masasında ya da kütüphanesinde okunmayı bekleyen o kadar çok kitap var ki... Bu yazıyı okuyan okurlar da benimle aynı görüştedirler; buna kuşkum yok.

Hep kitap alıyor ve biriktiriyoruz bu aslında bir nevi hastalıktır. Bunun yerine elimizdeki kitabı bitirip yenisini almak dururken, neden masamızda gözümüzün içine baka baka "Beni al oku" diyen kitaplar olsun..

OKURU ÇEKEN REKLAM

Bir diğer husus ise, kitap reklamları... Hemen belirtelim, reklamlar her üründe olduğu gibi kitapta da geçerli bir satış formülü ve işe de yarıyor. Kitapseverler yeni çıkan kitabın reklamını her yerde gördüğünde hemen etrafına bir kitapçı arar ya da internetten o kitabının siparişini verir.

KORSANA DİKKAT!..

Korsana mutlaka dikkat edin, unutmayın ki ortada büyük bir emek var ve emek hırsızlığına ortak olmayın. Kitabın korsan olup olmadığını sayfalarına, eğer yabancı bir yazara ait ise çeviri hatası olup olmadığını kontrol edin.

Bunun yanında bandrol uygulamasına bakın; bu bahsettiğimiz noktalar sizi korsan kitap almaktan koruyabilir.

Unutmayın korsan kitap satmak suçtur, bu suça göz yuman da suça ortaktır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com