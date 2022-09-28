Petrol
85.26
0.46%
Euro
17.7569
0.38%
Dolar
18.5365
0.48%
Altın
970.8
0.51%
Borsa
3265
-0.03%
Bitcoin
354.898
-5.84%
BTXN Coin
10.24
2.81%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Nobel Edebiyat Ödülü'nün kimin alacağı eskisi gibi merak edilmiyor

    Edebiyat alanında verilen en prestijli ödüllerden olan Nobel Edebiyat Ödülü'nün kimin kazanacağı eskisi gibi merak edilmemesi, komitenin ödüllerdeki liyakatini sorgulanır hale getirdi.
    • Özel İçerik
    • 28.09.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 14:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nobel Edebiyat Ödülü'nün kimin alacağı eskisi gibi merak edilmiyor

    Alfred Nobel'in anısına her yıl altı dalda verilen Nobel ödlüllerinden biri de edebiyatta veriliyor. Her yıl ekim ayında açıklanan ve aralık ayında sahiplerine teslim edilen Nobel Edebiyat Ödülü, eski prestijinden uzak bir görüntü çiziyor.

    Son yıllarda verilen ödüllerin tartışmalı olması edebiyat çevrelerini ve otoritelerini böyle bir düşünceye sevk etti. Özellikle 2020 yılında yaşanan seks ve taciz olayı nedeniyle prestiji sarsılan komitenin eski imajını düzeltmek için herhangi bir çabaya girmemesi, yaşanan olayın kabul edileceği anlamına geliyor.

    Prejtijini kaybetti eleştirisi

    Nobel Edebiyat Ödülü aylar öncesinden konuşulur ve farklı farklı isimler ortaya atılırdı. Ekim ayına gireceğimiz bu günlerde henüz bir tartışmanın ve önerinin olmaması, Nobel ödülünün prejtijini kaybettiği eleştirileri ve yorumları yapılmaya başlandı.

    Nobel Edebiyat Ödülü nün kimin alacağı eskisi gibi merak edilmiyor #1

    Kadın yazarların ödül azlığı

    Nobel komitesine yöneltilen bir diğer eleştisi ise kadın yazarlara ve şairlere yeterince önem vermemesi. Bugüne kadar 14 kadın yazar ve şairin ödülü alması yapılan eleştirileri haklı çıkartıyor.


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Eylül ayı enflasyon rakamları hangi gün ve saat kaçta belli olacak?
    Ekonomi

    Eylül ayı enflasyon rakamları hangi gün ve saat kaçta belli olacak?

    Gaziantep'te derin dondurucuda bekletilen çocuğun babaannesi konuştu
    3. Sayfa

    Gaziantep'te derin dondurucuda bekletilen çocuğun babaannesi konuştu

    Görüş Bildir