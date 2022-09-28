Nobel Edebiyat Ödülü'nün kimin alacağı eskisi gibi merak edilmiyor

Edebiyat alanında verilen en prestijli ödüllerden olan Nobel Edebiyat Ödülü'nün kimin kazanacağı eskisi gibi merak edilmemesi, komitenin ödüllerdeki liyakatini sorgulanır hale getirdi.

Alfred Nobel'in anısına her yıl altı dalda verilen Nobel ödlüllerinden biri de edebiyatta veriliyor. Her yıl ekim ayında açıklanan ve aralık ayında sahiplerine teslim edilen Nobel Edebiyat Ödülü, eski prestijinden uzak bir görüntü çiziyor.

Son yıllarda verilen ödüllerin tartışmalı olması edebiyat çevrelerini ve otoritelerini böyle bir düşünceye sevk etti. Özellikle 2020 yılında yaşanan seks ve taciz olayı nedeniyle prestiji sarsılan komitenin eski imajını düzeltmek için herhangi bir çabaya girmemesi, yaşanan olayın kabul edileceği anlamına geliyor.

Prejtijini kaybetti eleştirisi

Nobel Edebiyat Ödülü aylar öncesinden konuşulur ve farklı farklı isimler ortaya atılırdı. Ekim ayına gireceğimiz bu günlerde henüz bir tartışmanın ve önerinin olmaması, Nobel ödülünün prejtijini kaybettiği eleştirileri ve yorumları yapılmaya başlandı.

Kadın yazarların ödül azlığı

Nobel komitesine yöneltilen bir diğer eleştisi ise kadın yazarlara ve şairlere yeterince önem vermemesi. Bugüne kadar 14 kadın yazar ve şairin ödülü alması yapılan eleştirileri haklı çıkartıyor.