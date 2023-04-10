Nobel Ödüllü Annie Ernaux'nun Olay ve Bir Kadın romanları Fransız 2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Annie Ernaus'un çok bilinen iki kitabı: Olay ve Bir Kadın...

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Nobel Ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux'nun daha önce Kürtaj adıyla yayınlanan Olay ve Bir Kadın romanları Fransız yazarın bilinen çok okunan kitaplarından biridir.

Kitapları kısaca tanıyalım...

Olay

Daha önce Kürtaj adıyla yayınlanan bu kitapta Ernaux, bireysel ve politik açıdan dönüştürücü bir olaydan, tarihin dışlanmış kadınları için edebî bir tanıklık alanı açan son derece kesin, kısılması mümkün olmayan bir ses çıkarıyor.

Sayfa: 80

Bir Kadın

Bir anne ve kızı arasındaki hem zayıf hem de sarsılmaz bağı, onları ayıran dünyaları anlatan Bir Kadın, mümkün olan en tarafsız dille yazılmış bir ağıt, belki de Annie Ernaux'nun en dokunaklı metni.

Sayfa: 64

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