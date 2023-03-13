Nobel ödüllü Japon yazar Kenzaburo Oe hayatını kaybetti Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Japon yazar Kenzaburo Oe, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Yazar çok okunan ve bilinen kitaplara imza attı.

88 yaşında yaşamını yitiren Nobel ödüllü Japon yazar Kenzaburo Oe'nin yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Japon Edebiyatı'ndan önemli bir konuma sahip olan yazarın 3 Mart günü öldüğü yayıncısı tarafından duyuruldu. Yazar, 1994 yılında Yasunari Kawabata'dan sonra Nobel Ödülü kazanan ikinci Japon yazar olmuştu.

Tokyo Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı eğitimi alan ve 1957'de ilk eseri yayınlanan Kenzaburo, ertesi yıl 23 yaşındayken ülkesinde "Akutagawa Edebiyat Ödülü"nü kazandı.

Büyük ödülü alan ikinci yazar oldu

Kenzaburo, "şiirsel bir güçle, yaşam ve masalın, günümüz insanının içinde bulunduğu çıkmazın rahatsız edici bir resmini oluşturmak için yoğunlaştığı hayali bir dünya oluşturduğu" değerlendirmesiyle 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ikinci Japon yazar oldu.

Nobel ödüllü yazar

Kawabata Yasunari, 1968'de Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Japon yazarın rapor niteliğinde kabul edilen, 1965'te yayınlanan "Hiroşima Notları" ve 1970'te yayınlanan "Okinawa Notları" eserlerinde savaşın ve nükleer silahların korkunçluğuna dikkati çektiği biliniyor.