Nobel Ödüllü yazar Kenzaburo Oe'den: Sessiz Çığlık

Sessiz Çığlık, Nobel Ödüllü yazar Kenzaburo Oe'nin insanlık durumunu ve aile psikolojisini derinlemesine incelediği bir romanı.

Yarattığı huzursuz edici evrende gerçeklerle mitsel olanı yan yana getirirken, kardeş rekabeti, fedakârlık, geçmişle yüzleşme ve doğanın vurdumduymazlığı gibi temaları da çarpıcı bir dille işliyor.

Çocuğunu bakımevine teslim etmek zorunda kalan Mitsu ile ABD’deki hayatından kaçan kardeşi Takaşi, Tokyo’da buluşup çocukluklarını geçirdikleri köye döner. Hem bir süreliğine şehir hayatının etkisinden kurtulma hem de aile evlerini satma niyetindedirler. Ancak bu süreçte kendilerini aile geçmişleriyle yüzleşirken bulur ve yıllar içinde birbirlerine ne denli yabancılaştıklarını anlarlar.

Oe’nin bu başyapıtı insanlık durumunu, aile psikolojisi ve kardeş rekabetini şiirsel bir dille derinlemesine inceliyor. Yaşam ile mitin bir araya geldiği huzursuz edici bir evren yaratıyor.

Sayfa: 384

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Oe tam bir Japon olsa da umut ve umutsuzluk konusunu ele alışında Dostoyevski'den bir şeyler var sanki."

Henry Miller



"Savaş sonrası Japon edebiyatında yeni bir zirve."

Yukio Mişima