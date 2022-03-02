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    Nobel ödüllü yazar Knut Hamsun’un dünyaca ünlü romanı: Açlık

    Nobel ödüllü yazar Knut Hamsun’un dünyaca ünlü romanı Açlık modern kapağı ve yeni çevirisiyle Destek Yayınları’ndan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 11:03
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    Nobel ödüllü yazar Knut Hamsun’un dünyaca ünlü romanı: Açlık

    Bir yandan yazar olma aşkıyla yanıp tutuşurken, öbür yandan açlık ve sefaletle boğuşan bir adamın duygulandırıcı öyküsü.

    Dünya edebiyatının en kıymetli isimlerinden Norveçli yazar Knut Hamsun’un bu romanında, kendini keşfetme yolunda ilerleyen genç bir adamın verdiği mücadelelere tanık oluyoruz.

    Nobel ödüllü yazar Knut Hamsun’un dünyaca ünlü romanı: Açlık #1

    ÖFKE...

    Varoluşsal savaşlar, içsel çelişkiler, yaratıcı ifade arzusu, hırs ve gurur, kitabın derinden ele aldığı konulardan yalnızca birkaçı. "İçime sığdıramadığım öfkem tetiklemişti bu yorgunluk nöbetini.” "Batıyor, yalnızca batıyordum; belim, omuzlarım, dizlerim, her tarafımla beraber, kendi rezilliğimin içine doğru, bir daha yükselmemek üzere batıyordum." Açlık, bizleri insan psikolojisinin en derinlerine taşıyor…


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