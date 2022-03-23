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    Noemi Levy-Aksu ve François Georgeon Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi

    Noemi Levy-Aksu ve François Georgeon Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi adlı kitap, bütün tarih severler için başucu niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:24
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    Noemi Levy-Aksu ve François Georgeon Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi

    1908 Jön Türk Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu'nda, Tarık Zafer Tunaya'nın "Modern Türkiye'nin Laboratuvarı" şeklinde tanımladığı II. Meşrutiyet dönemi, Türk tarihinin üzerinde en çok çalışılan dönemlerinden biri. Her geçen gün ortaya çıkan yeni ve farklı kaynaklar, siyasi, toplumsal ve ekonomik açılardan dönem hakkında yeni değerlendirmelere kapı açıyor.

    Noemi Levy-Aksu ve François Georgeon'un derlediği Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi isimli bu eser, içerdiği farklı yazarların kaleme aldığı bölümlerle II. Meşrutiyet dönemi tarihine önemli bir katkı sunacak.

    Noemi Levy-Aksu ve François Georgeon Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi #1

    12 BÖLÜMDEN OLUŞAN KİTAP

    Bölümlerinden birini dünyaca ünlü Türkiye uzmanı tarihçi Erik-Jan Zürcher’in kaleme aldığı kitap, 12 farklı tarihçi tarafından yazılmış 12 farklı bölümden oluşuyor.

    FARKLI BAKIŞ AÇILARI

    Hürriyet' in ilanından 31 Mart Vakasına, genel aftan işçi grevlerine, azınlık basınından sosyalist basına kadar farklı konuları farklı bakış açılarıyla ele alan bu eser, dönemi daha iyi anlamamıza olanak sağlayacak.


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