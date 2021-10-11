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    Nora Kreft'ın aşkın kitabı: Aşk Nedir Sokrates

    Yazar Nora Kreft, yüzyıllardır tartışılan aşk konusunu yeniden işliyor, Aşk Nedir Sokrates kitabında tartışmaya açıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 11:34
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    Nora Kreft'ın aşkın kitabı: Aşk Nedir Sokrates

    Aşk, insanlık tarihi boyunca bizi hep büyüledi. Peki, felsefi bakış açısıyla aşk ne anlama geliyor? Nora Kreft, bu soruya cevap vermek için ilginç bir yola başvuruyor:

    Hayali bir akşam yemeğinde sekiz ünlü filozofu bir araya getirerek aşk, dostluk ve arzu hakkında tartışmalarını sağlıyor.

    Kitapta, Kant’ın verdiği akşam yemeğine Socrates, Augustine, Simone de Beauvoir, Søren Kierkegaard, Sigmund Freud, Max Scheler ve Iris Murdoch katılıyor.

    Nora Kreft ın aşkın kitabı: Aşk Nedir Sokrates #1

    Sayfa: 176

    AŞK VE BİLGELİK

    Bu ünlü düşünürler, kafa kafaya verip aşk ve bilgelik hakkında fikir alışverişinde bulunuyor, flört uygulamalarının gerekliliğini tartışıyor ve aşkın kişisel özerkliği kısıtlayıp kısıtlamadığını sorguluyor.

    Diyalogları hem eğlenceli hem de öğretici olan “Aşk Nedir Sokrates?”, aşk felsefesinin en sıra dışı düşüncelerine dair mükemmel bir içgörü kazandırıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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