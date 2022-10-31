Norah Lange'nın kült kitabı: Onlar Ölmeden Önce

Arjantinli yazar Norah Lange'nın Onlar Ölmeden önce adlı kitabı, yazarın öne çıkan kitabı olmasıyla birlikte kült bir eser olma özelliği taşıyor.

Norah Lange, Buenos Aires grubunun ünlü bir üyesiydi. Aynı zamanda kuzeni olan Jorge Luis Borges, Pablo Neruda ve Federico García Lorca gibi yazarlarla arkadaşlık kurdu. Şiir, roman, anı ve kurmaca dışı eserler üretti. 1958’de Arjantin Yazarlar Derneği’nin Büyük Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Sınıflandırması zor, deneysel bir kitap olan Onlar Ölmeden Önce 1944’te yayınlandı ve bir daha basılmadı.

Çok parçalı yapboz

Çok parçalı bir yapboza benzeyen bu kitap, fantastik hikâyeler, şiirsel düzyazı metinler ve otobiyografik fragmanlardan oluşuyor. Norah Lange garip varlıklarla, gizemlerle dolu iç dünyasını ve çocukluk hatıralarını okura bir nevi günlük gibi sunuyor.

Sayfa: 144

Kült bir kitap

Onlar Ölmeden Önce, Arjantin’de yirminci yüzyılın erkek egemen entelektüel dünyasında Lange’nin bir kadın yazar olarak kendine yer açma mücadelesinin sembolü, bir kült yapıt.